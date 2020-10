Spansk politi har anholdt en pædofilidømt mand, som har været eftersøgt internationalt på vegne af Danmark.

Manden er ifølge en pressemeddelelse fra det spanske politi eftersøgt for at have forgrebet sig seksuelt på sin egen datter og for at have slået hende med hårde genstande og sparket hende.

Den mindreårige pige skal have fået alvorligt kvæstelser af overgrebene, der fandt sted mellem 2006 og 2010 i Island og i Danmark.

Manden, der er af islandsk oprindelse, blev anholdt i et hjem i Benissa, Alicante, skriver politiet i pressemeddelelsen.

Her havde politiet ligget på lur i flere dage, før de opdagede ham.

Dansk politi udstedte en international anholdelses- og udleveringsordre i juni i år, efter at manden stak af inden sin afsoning i Danmark.

Han var blevet idømt 12 års fængsel for seksuelt overgreb og vold mod sin biologiske datter, da hun var under 12 år gammel.

Han blev også dømt for besiddelse af børnepornografi.