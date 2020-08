Donald Trump har igen og igen benægtet, at den pædofili- og voldtægtsdømte og nu afdøde milliardær Jeffrey Epstein var hans gode ven.

Men i den nye bog 'The Grifters Club', som udkom tirsdag, kan man ifølge avisen Washington Post læse, at det er løgn.

Således bevises det angiveligt i bogen, at Jeffrey Epstein var nær ven og medlem af Donald Trumps Mar-a-Lago-klub frem til 2007, hvor han blev smidt ud.

»Trump havde ikke noget valg. De to var gode venner. Men Epstein var til fare for Trumps forretning.«

Demonstranter i New York holder foto af de to eks-venner Jeffrey Epstein og Donald Trump.

Sådan siger Miami Herald-journalisten Sarah Blaskey, der har skrevet den nye bog sammen med kollegaerne Nicholas Nehamas, Jay Weaver og Caitlin Ostroff.

Ifølge bogen nød Trump og Epstein godt af hinandens indflydelse i forretningsverdenen. Men venskabet stoppede, da Epstein brød en uskreven regel i Mar-a-Lago.

»Jeffrey Epstein forsøgte at forføre et andet Mar-a-Lago-medlems teenagedatter. Ifølge en af vore kilder var omstændigheder groteske. I medlemsopgørelsen, som vi har set, står der blot: 'Medlemsskab ophørt oktober 2007.«

Sådan siger en anden af bogens forfattere, Nicholas Nehamas, til Huffington Post.

Den i dag afdøde Jeffrey Epstein.

Under en retssag i New York blev Jeffrey Epstein sidste år fundet skyldig i kidnapning og voldtægt. Men inden han kunne modtage sin dom, begik den 66-årige milliardær og finansekspert selvmord i sin fængselscelle.

I dag er hans gode veninde og assistent Ghislaine Maxwell anklaget for at hjælpe Epstein med dennes forbrydelser.

Og så sent som i mandags ønskede Donald Trump påny Ghislaine Maxwell held og lykke, mens hun er fængslet.

Andre kendisser som Bill Clinton og Englands prins Andrew er også blevet sat i forbindelse med Jeffrey Epstein. Og ligesom Trump har disse benægtet ethvert kendskab til Epsteins forbrydelser.