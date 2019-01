Italiensk politi undersøger lige nu, om en tidligere præst, der blev myrdet efter at have afsonet 11 år og seks måneders fængsel for seksuelle overgreb på to mindreårige piger, blev offer for et lejemord.

Præsten, 45-årige Giuseppe Matarazzo, blev skudt og dræbt en måned efter sin løsladelse i juli, og politiet arbejder nu med en teori om, at pigernes far havde hyret to lejemordere til formålet.

Det skriver Mirror, som citerer det italienske medie Caserta News.

Efter drabet blev 30-årige Generoso Nastam og 55-årige Giuseppe Massaro mistænkt for drabet, og det er dem, som politiet nu mener, at ofrenes far har hyret.

Den myrdede præsts familie mener, at han blev uskyldigt anklaget og dømt for pædofili, og de har hængt en række opslag op på offentlige steder, hvor de blandt andet skriver, at de vil blive ved med at efterforske sagen, til de har bevist hans uskyld.

Sagen om den tidligere Napoli-præsts misbrug fik en tragisk udvikling, da den ene af søstrene i 2008 begik selvmord ved at hænge sig selv i en alder af 15 år.

Ifølge chefanklager Aldo Policastro var lejemordet et hævndrab, som var nøje planlagt af de tre mistænkte.

Giuseppe Matarazzos familie har gennem hele forløbet fastholdt, at præsten blev uskyldigt dømt for sexovergrebene, og at der bl.a. aldrig blev fundet DNA-beviser på hans skyld.

De har gennem offentlige opslag bedyret, at de vil blive ved med at efterforske sagen for at finde frem til sandheden.