Pablo Iglesias formåede på få år at transformere spansk politik med sit parti Podemos. Nu trækker han sig.

Syv år efter at han trådte ind i rampelyset på Spaniens politiske scene med et nyt parti, meddelte Pablo Iglesias tirsdag, at han trækker sig helt fra politik.

Meldingen kom, efter at det venstreorienterede parti Podemos, som Iglesias grundlagde i begyndelsen af 2014, og Socialistpartiet PSOE led et sviende nederlag til højrefløjen ved regionalvalget i Madrid.

- Når du ikke længere gør nytte, skal du vide, hvornår du skal trække sig, sagde Iglesias.

Podemos blev dannet i protest mod de hårde besparelser, som Spanien førte i årene efter finanskrisen i 2008.

Den stramme økonomiske politik berørte millioner af borgere, og Iglesias formåede at omsætte deres frustrationer og utilfredshed til en magtfuld politisk bevægelse.

I sin forholdsvis korte tid som politiker blev Pablo Iglesias en kendt skikkelse i både spansk og europæisk politik.

I 2014 vandt han et sæde i Europa-Parlamentet, og derefter gik det fremad.

Året efter stormede Podemos ind i det spanske parlament, og satte dermed i praksis en stopper for det spanske topartisystem sammen med Ciudadanos - et andet nyt parti.

I 2016 opnåede Iglesias sit største valgresultat efter at have dannet en alliance af venstrefløjspartier under navnet Unidas Podemos.

Alliancen fik så mange stemmer, at den var tæt på at blive ligeså stor som Socialistpartiet, der i årtier har domineret spansk politik sammen med det konservative Partido Popular.

Efter endnu et valg dannede Socialistpartiet og Podemos i 2020 en koalitionsregering med Pedro Sánchez som leder. Pablo Iglesias blev udnævnt til vicepremierminister.

I marts i år meddelte Iglesias så sin afgang fra regeringen, fordi han ønskede at stille op ved regionalvalget i Madrid.

Han begrundede det med, at han ville gøre mest gavn som politiker ved at udfordre sine modstandere i den spanske hovedstad.

- Vi har fejlet, sagde han tirsdag aften efter det skuffende valgresultat.

Men trods det har den nu 42-årige Iglesias, en statskundskabsprofessor med hestehale, været med til at transformere spansk politik.

/ritzau/Reuters