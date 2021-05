Forholdene var ikke bare upassende.

De relationer, som to kvinder i Trump-familien beskyldes for at have haft til livvagter fra Secret Service, indebar også en betydelig risiko.

Det hævder en ny bog, som ser nærmere på både Trumps yngste datter, Tiffany Trump, og hans tidligere svigerdatter, Venassa Trump.

Begge kvinder har ifølge nyudgivelsen 'Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service' været meget tætte med ansatte i sikkerhedstjenesten.

Her er både Vanessa Trump og Tiffany Trump fotograferet i forbindelse med fejringen af påsken i Det Hvide Hus i foråret 2018. Omkring det tidspunkt, hvor Donald Trump Jr. og Venessa Trump søgte om skilsmisse.

Det er den prisbelønnede Washington Post-journalist Carol Leonnig, der har skrevet bogen. Den er i denne uge omtalt i hendes egen avis, Washington Post.

Det er ikke første gang, Leonnig har stillet skarp på den amerikanske præsidents livvagter.

Tilbage i 2015 fik hun Pulitzer-prisen for afsløringerne af sikkerhedssvigt i Secret Service.

Og hun har også tidligere taget Donald Trump under kritisk behandling i bogen fra 2020: 'A Very Stable Genius: Donald J Trump's Testing of Ameria,' som hun skrev med kollegaen Philip Rucker.

Donald Trump Jr. med sin daværende kone, Vanessa Trump. (Arkivfoto)

I sin nye bog hævder forfatteren, at Vanessa Trump, mens hun var gift med Trumps ældste søn, Donald Trump Junior, begyndte at date en af de agenter, som var ansvarlig for Trump-familiens sikkerhed.

Leonnigs kilder er andre ansatte i Secret Service, og ifølge dem fik den pågældende livvagt ingen disciplinær straf, fordi han på det pågældende tidspunkt ikke var ansvarlig for at beskytte hende.

Vanessa og Donald Trump Jr. søgte skilsmisse i foråret 2018.

Men eks-svigerdatteren var tilsyneladende ikke den eneste af kvinderne i Trump-klanen, der havde et godt øje til sikkerhedstjenestens ansatte.

Donald Trump fotograferet med sin yngste datter Tiffany Trump. (Arkivfoto)

I hvert fald påstår Leonnig i bogen, at også Trumps yngste datter Tiffany på et tidspunkt slog op med sin kæreste og begyndte at tilbringe usædvanlig meget tid med en Secret Service-agent.

Bogen hævder, at forholdet skabte panderynker hos sikkerhedstjenestens ledelse, og agenten blev omplaceret.

»Dette er ikke andet end sladder, og det er simpelthen ikke sandt. Tiffanys erfaring med Secret Service var udelukkende professionel,« siger en talskvinde for Trumps datter til Washington Post.

Hun er nu forlovet med den 23-årige forretningsmand, Michael Boulos.

Grunden til, at det er problematisk, hvis sikkerhedsfolk indleder intime forhold til de personer, de er ansat til at beskytte, er, fordi de varme følelser menes at kunne svække deres dømmekraft.

Det fremgår ikke af bogen, hvorvidt Donald Trump var vidende om, at hans datter og daværende svigerdatter skulle have haft lidt for nære relationer til sikkerhedstjenesten.

Ifølge bogen ønskede han selv at slippe af med de livvagter, som han skønnede var for lavstammede eller for overvægtige:

»Jeg vil ikke have de fede fyre til at beskytte mig. Hvordan skal de klare at beskytte mig og min familie, når de ikke engang kan løbe ned ad gaden?«