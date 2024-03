En påstået gruppevoldtægt af en 13-årig pige foran hendes kæreste har skabt vrede blandt italienerne.

Voldtægten, der skal have fundet sted i en offentlig park i byen Catania på Sicilien, er, såfremt anklagerne holder vand, den seneste i en række af opsigtsvækkende seksuelle overgreb i landet.

De syv, der anklages for at stå bag, er alle immigranter fra Egypten, og tre af dem er under 18, bekræfter det lokale politi over for CNN.

Ud over at være et symbol på den vold, der foregår mod kvinder i Italien, er angrebet således også blevet benzin på bålet for landets regering, der består af politikere fra den ydre højrefløj.

Ifølge CNN bliver sagen fremhævet som årsag til, at Italien skal lukke grænserne for de mange immigranter, der strømmer til landet.

Italiens vicepremierminister, Matteo Salvini, som er en af Italiens mest synlige skikkelser på den ydre højrefløj, skriver på X, at kuren mod den slags »rædsler«, som den 13-årig angiveligt har været udsat for, er »kemisk kastration«.

Derudover mener han ikke, at de mistænkte bør have lov til at blive i landet.

Ragazzina STUPRATA da una banda di SETTE egiziani davanti al fidanzato, minacciato, bloccato e tenuto lontano.

Non venitemi a parlare di “tolleranza” o “errore”.

Davanti ad orrori del genere non può esistere clemenza ma soltanto una cura: CASTRAZIONE chimica.

Conto che la… pic.twitter.com/Chf9oMwte0 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 3, 2024

Tre af de mistænkte nægter gennem deres advokater ifølge CNN at have være involveret i overgrebet. De øvrige ønskede ikke at udtale sig, da de er mindreårige.

De mistænkte kom til Italien med båd i 2021 og 2022 som uledsagede mindreårige, oplyser politiet i Catania.

I sommeren 2023 var der også to sager om påståede gruppevoldtægter i Italien.

En gruppe bestående af syv mænd og teenagedrenge i alderen 15 til 18 år sidder i øjeblikket anklaget for at have voldtaget en 19-årige pige i Palermo. Få uger efter den påståede voldtægt blev ni unge mænd anholdt og sigtet for at have voldtaget to piger på henholdsvis 10 og 12 år i Napoli.

Italien har længe kæmpet med vold mod kvinder, og i november indførte man således strengere straffe for såkaldt kønsbaseret vold og bedre beskyttelsesforanstaltninger for kvinder, der frygter for deres liv.

Tiltagene kommer, efter den 22-årig Giulia Cecchetin i 2023 blev dræbt af sin ekskæreste og således repræsenterede årets 'femicide' nummer 118. 'Femicide' er en betegnelse for et mord begået på en kvinde – typisk af en mand og på grund af hendes køn.

»Vold mod kvinder er et fænomen, som mere eller mindre er til stede i alle lande,« sagde Elena Biaggioni, som er vicepræsident i en italiensk organisation, der hjælper voldsramte kvinder, ifølge CNN sidste juni.

»Men i lande som Italien, der har en machokultur og stærkere sexisme, bliver volden selvfølgelig retfærdiggjort på en anden måde.«