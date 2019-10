189 blev dræbt, da et Boeing-fly sidste år forulykkede i Indonesien. Onsdag får pårørende måske nye svar.

For knap et år siden mistede 189 personer livet, da et Boeing 737 MAX 8-fly forulykkede kort efter afgang i Indonesien.

Onsdag kan de mange ofres pårørende se frem til måske at få nye svar om, hvad der skete i forbindelse med styrtet. I hvert fald får de her lov til at læse den endelige rapport om ulykken.

Det oplyser Anggo Anurogo, der er pressechef ved Indonesiens transportsikkerhedsudvalg, mandag.

Det fremgår ikke, hvornår rapporten bliver tilgængelig for offentligheden.

Ulykken i Indonesien skete den 29. oktober 2018 med et Boeing MAX 737 8-fly fra det indonesiske luftfartsselskab Lion Air.

Den samme flytype fra Boeing var involveret i en anden omfattende ulykke under et halvt år senere. Her mistede 157 personer livet, da et fly fra Ethiopian Airlines styrtede i Etiopien den 10. marts.

/ritzau/Reuters