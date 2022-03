Mandag 21. marts styrtede et fly ned i det østlige Kina.

Et styrt, der kostede 123 passagerer og ni besætningsmedlemmer livet.

Ingen af dem, der var ombord på flyet, menes at have overlevet. Blandt ofrene var 40 årige Shujun, skriver Reuters.

Ved ankomst skulle hun ledsage sin mor til speciallæge. Ulykkeligvis, nåede hun ikke frem.

»Det er så smertefuldt. Vi har intet andet end sorg nu. Vi lever i sorg hver dag,« fortæller Qin, far til Shujun til Reuters.

Familien fik først beskeden, da et familiemedlem kørte til lufthavnen for at se listen over passagernes navne.

Og her stod også Shujuns, der efterlader sig en teenagedatter.

Nu håber familien, at hendes lig bliver fundet, så de kan bringe hende hjem.

Flyet – China Eastern Flight 5735 – var på vej fra Kunming i Yunnan-provinsen til Guangzhou, da noget gik helt galt, og det endte med pludseligt at dykke og styrte ned i en bjergside nær byen Wuzhou i Guangxi-regionen.

Ifølge efterforskerne af flytragedien er det endnu for tidligt at sige noget om årsagen.

Flere pårørende har valgt, at besøge ulykkesstedet. Fredag klokken 10 havde 375 pårørende allerede været forbi.

Også Shujuns far Qin er blandt de pårørende, der har været forbi. Her brændte han røgelse og sendte en hilsen til sin datter.