Det er nu 34 dage siden, at den russiske missilkrydser 'Moskva' sank i Sortehavet.

I første omgang oplyste det russiske militær, at den knap 500 besætning var reddet i god behold.

Herefter blev det rettet til, at én soldat var omkommet mens 27 andre var savnet – de øvrige 396 ombord blev reddet.

Få dage efter viste den russiske flåde skibets besætning frem ved en parade i havnebyen Sevastopol. Men kun 100 søfolk deltog, og der har derfor været skepsis om, hvorvidt besætningen på Moskva rent faktisk er blevet reddet i god behold.

Siden da er der ikke kommet nogle nye oplysninger fra det officielle russiske hold. Og det har fået pårørende til at få en mistanke:

»Selvfølgelig talte de hoveder – og de ved, hvor mange der er døde. Men de giver mig ingen information – de fortæller mig ingenting. Alle oplysninger er skjult for os.«

Sådan fortæller en mor til en værnepligtig, der var ombord på skibet, i et anonymt interview med det russiske medie Meduza. Det skriver VG.

Da krigen begyndte, forsikrede russiske myndigheder ellers – herunder præsident Vladimir Putin – at værnepligtige ikke ville deltage i den såkaldte 'særlige operation' i Ukraine.

34 dage efter den russiske missilkrydser blev sænket, er der stadig kun bekræftet ét dødsfald. 27 er fortsat savnet ifølge det russiske forsvar.

Senere har de måtte erkende, at det var tilfældet alligevel, hvoraf det er blevet afsløret, at omkring 300 af ​​besætningen på 'Moskva' var værnepligtige.

Men antallet af personer, der var ombord på skibet samt dødsfald, er der fortsat ikke helt enighed om.

Litauens forsvarsminister har hævdet, at der var 485 ombord. Af dem lyder det, at 54 af besætningen blev evakueret til et tyrkisk skib i Sortehavet.

Den uafhængige russiske avis Novaya Gazeta Europe har rapporteret, at 40 sømænd mistede livet.

Meduza skriver, at det ifølge deres kilder er 37.

Ifølge Ukraines hær skyldes sænkningen, at skibet blev ramt af deres missiler.

Men det har det russiske militær pure afvist. Den russiske forklaring er i stedet, at en brand ombord førte til en eksplosion i skibets ammunitionsdepot.

Krigsskibet sank 14. april.