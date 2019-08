Vil præsident Donald Trump endnu engang ignorere jødeudryddelsen i Polen?

Sådan lyder spørgsmålet til Det Hvide Hus, og svaret blæser i vinden.

Programmet for Donald Trumps besøg i Danmark og Polen fra 31. august til 4. september er endnu ikke fastlagt og offentligjort. Men i Polen truer den første skandale allerede.

Under sit statsbesøg i juli 2017 brød Donald Trump således årtiers amerikansk præsident-tradition ved ikke at besøge monumentet for oprøret i Warszawas jødiske ghetto fra 1943. Og selv om både New York Times og Times of Israel gentagende gange har spurgt, hvorvidt programmet i år inkluderer et officielt besøg af det vigtige monument, så nægter Det Hvide Hus ifølge Times of Israel at give et klart svar.

Monumentet for det jødiske oprør i Warzawas ghetto i 1943 er ét af polens mest betydningfulde.

»Det er som at sparke grus i ansigtet på det globale jødiske samfund. Og samtidig sender det farlige signaler.«

Sådan skriver Anna Chipczynska, der er formand for det jødiske samfund i Warszawa.

Og i et historisk perspektiv er Donald Trumps opførsel ude af trit med den amerikanske traditionen.

Således besøgte Jimmy Carter mindstedet for Warszawas jødeghetto i 1977. I 1989 lagde præsident George Bush en krans ved den evige flamme. Bill Clinton besøgte mindestedet 1994. Og under et statsbesøg i 2014 lagde præsident Barack Obama på det amerikanske folks vegne igen en krans ved monumentet for det jødiske oprør imod den nazistiske besættelsesmagt i 1943.

I maj 1943 gjorde 750 jødiske mænd oprør imod den tusindtallige tyske hær i Warzawa.

Fra venstre er det polens førstedame, Agata Kornhauser-Duda, Præsident Andrzej Duda, Donald J. Trump og USAs førstedame Melania Trump. Foto er fra 12. juni 2019 - i Washington D.C.

I de seneste år er Polen rykket til højre i det politiske spektrum. Og i dag styres landet af den nationalistiske præsident Andrzej Duda fra det såkaldte 'Lov og Orden Parti'.

Præsident Andrzej Duda taler sjældent om Polens rolle i holocaust, der kostede over tre millioner polske jøder livet. Mange ser derfor Trumps manglende ghetto-besøg som et politisk knæfald for den højreekstremistiske Andrzej Duda. Og selv en af Donald Trumps største poliske støtter, den jødiske advokat Alan Dershowitz, mener, at det var lidt af en fornærmelse.

»Det var en stor fejltagelse, at præsidenten ikke besøgte monumentet i 2017. Og jeg håber, at fejlen vil blive rettet under besøget i år.«

Ifølge Det Hvide Hus vil Donald Trump og den amerikanske førstedame Melania Trump i Warszawa deltage i 'mindehøjtideligheder og besøge diverse mindesteder i anledning af 80-års jubilæet for starten af Anden Verdenskrig'.

U.S. President Donald Trump and Poland's President Andrzej Duda hold a joint news conference in the Rose Garden at the White House in Washington, U.S., June 12, 2019.

Men selvom avisen Times of Israel efterfølgende spurgte, hvorvidt besøget ville inkludere holocaust-relaterede mindesteder, nægtede Det Hvide Hus at svare.

»Vi er dybt skuffede over, at Donald Trump ikke valgte at besøge mindestedet for oprøret i Warszawas jødiske ghetto. Dette besøg symboliserer ikke blot den jødiske kamp imod nazisme, men hele Polens kamp for demokrati og menneskerettigheder,« skrev Polens øverste rabbi, Michael Schudrich, efter Trumps besøg i 2017.

Donald Trumps kommende europæiske rejse starter i Polen. Efterfølgende vil præsidentparret være dronning Margrethes gæster i København.

Her er programmet endnu ikke offentliggjort. Men ifølge Washington Post vil præsidentbesøget i begge lande, Danmark såvel som Polen, være præget af 80-års jubilæet for starten af Anden Verdenskrig.