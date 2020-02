Burde jeg også have mundbind på?

Som en af de eneste, der i den vietnamesiske lufthavn ikke havde dækket mund og næse til med en form for maske, voksede bekymringen. Var det mig eller alle de andre, der havde fat i den lange ende?

Faktisk fik jeg udleveret et mundbind på hotellet inden afgang til lufthavnen, men det efterlod jeg på hotelværelset. Har altid tænkt, at asiaternes forbrug af mundbind er en smule overdreven.

Men på vej hjem fra en rejse i starten af februar var situationen pludselig ændret. I hvert fald kunne jeg konstatere, at det ikke længere kun var asiater, der dækkede mund og næse til. Stewardesser, børnefamilier på vej på vinterferie. Min sidemand. Ja, stort set alle andre havde taget deres forholdsregler for at undgå smitte.

Hjemme i Danmark meldte flere apoteker da også om midlertidig udsolgt af mundbind, der primært bliver solgt til danskere, der skal ud at rejse. I Kina udsendte myndighederne ligefrem påbud på sms om, at man risikerer at blive straffet, hvis man ikke bærer maske.

Alligevel svarer Sundhedsstyrelsen ret klart på lige præcis spørgsmålet om brug af mundbind i lufthavne og på rejser.

'Nej, der er ingen grund til at bruge mundbind, når man f.eks. er i en lufthavn eller rejser, da intet tyder på, at mundbind reelt har en effekt på smittespredningen.'

Hvad skal man tro?

En læser i B.T.s Corona-live undrer sig i også over, hvorfor danske læger siger, at mundbind ikke virker, når alle videoer, man ser fra Kinas hospitaler, viser læger, der kun bruger mundbind og handsker.

Samtidig advarede WHO i weekenden om, at kampen mod coronavirus ligefrem bliver hæmmet af en 'udbredt forkert brug' af særlig mundbind fra folk, der ikke befinder sig i smittens frontlinje.

Overlæge på Statens Serum Institut Brian Kristensen er dog klar i spyttet.

»Vi anbefaler ikke mundbind til ganske almindelige sunde og raske mennesker,« siger han og uddyber:

Rejsende i Suvarnabhumi International Airport i Bangkok. Foto: ROMEO GACAD Vis mere Rejsende i Suvarnabhumi International Airport i Bangkok. Foto: ROMEO GACAD

»Der er ingen forskning, som viser, at mundbind har betydning for en nedsat risiko for at blive syg af en luftvejssygdom.«

Hvis man som børnefamilie skal på vinterferie i f.eks. Phuket og mellemlander i Bangkok Lufthavn. Bør man så udstyre familien med mundbind?

»Nej, det vil jeg ikke mene. Der kan man simpelthen ikke se, at det har nogen virkning,« siger han.

Til gengæld opfordrer han til, at man vasker sine hænder ofte, da klør fem er den hyppigste smittevej.

Men mundbindet gør altså ikke nogen forskel, hvis man ellers er rask og vil undgå at blive smittet. Er du allerede smittet, eller er der mistanke om, at du kan være smittet, bør du til gengæld bruge mundbind for at undgå at smitte andre.

»F.eks. dem, der kommer hjem fra Wuhan, som kan være smittet, beder vi om at bruge mundbind, indtil vi har fundet ud af, om de har coronavirus,« siger han.

Af samme grund udsender de kinesiske myndigheder påbud om mundbind.

»I Kina går der jo potentielt mange rundt, som har coronavirus. Så der kan jeg godt forstå, at man ser det på en lidt anden måde,« siger han.