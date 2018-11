B.T. i Californien, USA: Brandfolkene i Californien har så travlt med de mange voldsomme brande, at de flere steder først rykker ud, hvis ilden når helt tæt på beboede områder. Imens knokler frivillige med skovle og river for at forsøge at slå ilden ned.

B.T. besøgte fredag aften lokal tid byen Westlake Village, der ligger en times kørsel nord for Los Angeles.

Imens områdets sidste beboere blev evakueret af myndighederne, dansede flammerne flere steder på de bjerge, der omkranser bydelen.

I det boligkvarter, B.T.s udsendte stod placeret, havde beboerne ventet mere end tre timer på, at brandfolkene skulle komme, men først da flammerne var ganske få meter fra den første boligrække, kom udrykningskøretøjerne susende og brandfolk fik slukket ilden i sidste øjeblik.

Forinden havde en lille håndfuld frivillige kæmpet med at tæmme flammehavet, der åd sig igennem den nærvedliggende bjergskrænt.

En af de frivillige var Greg Monterrosa, som bare egentlig var på vej hjem fra sit kontor.

Men da han så, hvor tæt ilden var ved at være på det beboede område, var han ikke i tvivl om, at han ville hjælpe. Hør om hans oplevelse her.

Mindst ni personer er bekræftet omkommet som følge af skovbranden i Californien, oplyser Korey Honea, sherif i Butte County.

Brandfolk kæmper mod flammerne i Malibu, Californien, 10. november 2018. Foto: Gene Blevins/Ritzau Scanpix Vis mere Brandfolk kæmper mod flammerne i Malibu, Californien, 10. november 2018. Foto: Gene Blevins/Ritzau Scanpix

Præsident Donald Trump har erklæret området i undtagelsestilstand, mens tusindvis af beboere samtidig er på flugt fra flammerne – herunder flere store Hollywood-skuespillere fra Malibu, hjemby for en række store navne, hvor flammerne også raserer.

Ødelæggelserne er omfattende. Ved byen Paradise er 6453 huse ødelagt af branden, der ifølge delstatens ministerium for skove og brandbeskyttelse dækker et område på 400 kvadratkilometer.

Lørdag aften, dansk tid, udsendte Udenrigsministeriets Borgerservice en meddelelse til alle danskere i området.



'Følg altid de lokale myndigheders anvisninger,' lyder det bl.a. i meddelelsen, hvor man opfordres til at downloade ministeriets gratis app ’Rejseklar’ samt at tilmelde sig den såkaldte Danskerlisten.