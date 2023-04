EU har egentlig indført et omfattende embargo for at få sat en stopper for, at Rusland kan finansiere krigen i Ukraine med oliepenge.

Men alligevel er der stadig hver dag store mængder russisk olie, der havner i europæiske skibe, fly og biler.

Her spiller ét land en helt central rolle - Indien.

Ifølge Bloomberg har landet nemlig siden starten af krigen i Ukraine satset massivt på at opkøbe billig russisk olie.

Og de europæiske sanktioner mod russisk olie kan ikke forhindre Indien i at omdanne den billige russiske olie til diesel og shippe det nye olieprodukt til Europa.

»Russisk olie finder i høj grad til Europa på trods af de indførte sanktioner, og Indiens ageren er i allerhøjeste grad et eksempel på netop det. Det er ikke til at undgå russisk olie i Europa, når Indien opkøber så meget,« siger Viktor Kantona, der er chefanalytiker hos tradingfirmaet Kpler til Bloomberg.

Før krigen var det mere end halvdelen af den russiske olieeksport til søs, der blev shippet til EU og de såkaldte G7-lande, som består af Canada, Frankrig, Tyskland, Italien, Japan, Storbritannien og USA.

Der vil lige ikke være nok diesel på de europæiske lagre til at dække det europæiske forbrug, hvis man fjernede alt import fra Rusland.

Det skyldes, at der på daglig basis bliver brugt omkring 6,4 millioner tønder dieselolie i EU.

Indien har siden den russsiske invasion af Ukraine været tilbageholdende med at tage afstand til Rusland.

Danmarks udenrigsminister, Lars Løkke Rasmussen (M), besøgte Indien i slutningen af februar i år. Her meldte han forinden ud, at man gerne fra dansk side havde set Indien indtage en skarpere kurs over for Rusland.

»Omvendt må man sige, at Indien ikke har støttet Rusland. Det er et land, som arbejder på at frigøre sig fra Kina,« lød det på det tidspunkt fra den danske udenrigsminister.