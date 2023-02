Lyt til artiklen

Serievoldtægtsforbryderen Andrew Barlow, der har siddet fængslet siden 1988 for flere voldtægter og voldtægtsforsøg, står nu til at blive prøveløsladt.

Det sker på trods af en appel fra magtens tinder, nemlig den engelske justitsminister, Dominic Raab.

Det skriver BBC.

Andrew Barlow er tidligere blevet kaldt Englands mest eftersøgte mand. Han fik blandt andet tilnavnet 'The Coronation Street rapist' for sin mange voldtægter og voldtægtsforsøg i Manchester-området i 80erne.

Barlow var især kendt for at gå efter unge piger helt ned til 15-års alderen, som han havde holdt øje med forud for sine angreb.

I 1988 blev Barlow idømt fængsel på livstid med mulighed for prøveløsladelse efter 20 år for 11 voldtægter og tre voldtægtsforsøg.

Nu mere end 34 år efter står han altså til at blive løsladt. Det sker efter et nævn, som er det engelske svar på Kriminalforsorgen, har godkendt Barlows ansøgning om prøveløsladelse.

Beslutningen om Barlows prøveløsladelse har skabt stor debat i England. En af dem, der går forrest i debatten er den engelske justitsminister, Dominic Raab, som har sendt en appel til det nævn, der har truffet afgørelsen.

Raab mener nemlig, at der er vigtige hensyn, nævnet ikke har taget med i deres overvejelser. Nævnet har dog afvist appellen, og mener ikke, at der er grundlag for at omgøre beslutningen.

Om Barlow er egnet til prøveløsladelse, er der også professionelt uenighed om.

De to psykologer, der senest har undersøgt Barlow er nemlig kommet frem til hver sin konklusion. En mener, at han kan løslades, mens en anden mener, at han fortsat skal overvåges i et åbent fængsel, før det endeligt kan afgøres.

Hvornår Barlow forventes at være på fri fod igen, oplyses ikke.