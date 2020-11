Selv om mange har stemt i det amerikanske præsidentvalg, er det ikke i nærheden af rekorden fra 1876.

Selv om det forventes, at valgdeltagelsen for det amerikanske valg i år kommer til at være et af de højeste i nyere tid, vil den sandsynligvis ikke komme i nærheden af at være den højeste nogensinde.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

I 1876 vandt republikaneren Rutherford B. Hayes, efter at 81,8 procent af den stemmeberettigede del af befolkningen gik til urnerne.

16 år forinden var rekorden blevet sat ved 81,2 procent, da republikaneren Abraham Lincoln blev valgt til landets præsident fremfor demokraten Stephen Douglas.

Det er endnu svært at sige, hvor mange der har stemt ved dette års amerikanske præsidentvalg.

Data fra Florida Universitet viser, at cirka 101 millioner amerikanere har stemt tidligt i år.

/ritzau/