Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er selve demokratiet, der er på spil lige nu, lyder den voldsomme kritik.

»De næste dage er afgørende,« konstaterer B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg om en særdeles tilspidset situation i Israel netop nu.

Hundredetusinder af mennesker gik igen i denne weekend på gaden i Israel i protest mod premierminister Benjamin Netanyahus planer om en reform af retssystemet.

De mener, at den nye reformpakke i realiteten vil betyde en indførelse af diktatur i landet.

Israels premierminister Benjamin Netanyahu fløj hjem fra London og fyrede sin forsvarsminister. Foto: TOBY MELVILLE Vis mere Israels premierminister Benjamin Netanyahu fløj hjem fra London og fyrede sin forsvarsminister. Foto: TOBY MELVILLE

Demonstrationerne har stået på og er gradvist vokset i styrke i tre måneder, og i weekenden brugte politistyrker vandkanoner mod demonstranterne.

»Det kan blive meget værre,« siger Jakob Illeborg.

»Hvis premierminister Benjamin Netanyahu insisterer på at få sin lovpakke vedtaget i Knesset senere i denne uge, så vil Israel nærmest eksplodere i protest. Det kan ende i noget, der minder om borgerkrig – i denne uge,« forklarer han om situationen.

NETANYAHUS PLAN Det skal være sværere at afsætte premierministeren ved en rigsretssag. Nu kan premierministeren kun afsættes af sin egen regering, hvis premierministeren er fysisk eller psykisk uegnet til at bestride jobbet - denne lov blev vedtaget i sidste uge.

Parlamentet skal have større indflydelse på, hvem der udpeges som dommer. Der skal ændres på sammensætningen af udvalget, som udpeger dommere.

Parlamentet skal have mulighed for at ændre domme afsagt i højesteretten. Kilde: Reuters. /ritzau/

Jakob Illeborg konstaterer, at presset på Benjamin Netanyahu vokser nærmest time for time.

»Netanyahu var i London i sidste uge, og da han kom hjem, indkaldte han straks forsvarsministeren fra sit eget parti til et møde, hvor han hev en fyreseddel op fra skuffen,« siger Jakob Illeborg.

Den nu fyrede forsvarsminister havde i et interview udtrykt klar modstand mod reformerne.

»Men han er langtfra den eneste skeptiker i Netanyahus eget Likud-parti. Og modstanden kommer fra alle sider. Erhvervslivet og store dele af militæret vil heller ikke have reformen,« forklarer Jakob Illeborg desuden.

Mandag formiddag har lederen af Israels største fagforening, Histadrut, varslet generalstrejke, og det har allerede betydet en nedlukning af landets største, internationale lufthavn, Ben Gurion Airport.

Histadrut repræsenterer flere end 700.000 arbejdere i adskillige forskellige brancher – eksempelvis inden for sundhed, transport og finans.

Derudover har arbejderne på havnen i Haifa, landets største, nedlagt arbejdet mandag.

Burgerkæden McDonald's har mandag meldt ud på Twitter, at alle restauranter i Israel holder lukket.

Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche Vis mere Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche

Men Benjamin Netanyahu er ikke kun under pres fra sit eget bagland og de traditionelle politiske modstandere.

Også udenfor landets grænser ser man på udviklingen – og på den foreslåede reform – med dyb, dyb bekymring.

»Joe Biden og Netanyahu er gode venner og har været det i årtier, men i sidste uge gav den amerikanske præsident under et telefonmøde tilsyneladende en 30 minutter lang lektion i demokratiske principper og værdier,« siger Jakob Illeborg.

»Selv lederne af de jødiske samfund i USA er voldsomme modstandere af Israels regering. De kan jo også læse meningsmålinger og konstatere, at støtten til Israel blandt yngre amerikanske generationer er vigende,« forklarer Jakob Illeborg.

USA's præsident Joe Biden er bekymret over udviklingen i Israel. Foto: ANDREJ IVANOV Vis mere USA's præsident Joe Biden er bekymret over udviklingen i Israel. Foto: ANDREJ IVANOV

»Støtten fra amerikansk side er vigtig for Benjamin Netanyahu, fordi USA traditionelt har været altafgørende for Israel i den mangeårige konflikt i Mellemøsten,« tilføjer han.

»Så Netanyahu er nødt til at tage telefonen og høre efter, når Joe Biden ringer,« konstaterer Jakob Illeborg.