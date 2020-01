Efter opfordring fra Rusland og Tyrkiet er general Khalifa Haftar gået med til en våbenhvile i Libyen.

Den selvbestaltede leder Khalifa Haftar har meddelt, at en våbenhvile er trådt i kraft i det vestlige Libyen efter månedlange kampe om magten i hovedstaden Tripoli.

Våbenhvilen er kommet i stand, efter at Tyrkiet og Rusland har opfordret alle parter i konflikten til at indstille fjendtlighederne og indgå en våbenhvile fra midnat mellem lørdag og søndag.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det nordafrikanske land har udviklet sig til et kaos, efter at en Nato-støttet opstand førte til den autoritære leder Muammar Gaddafis fald og død i 2011.

I 2019 forværredes situationen. Det skete, da general Khalifa Haftar og hans milits, som leder i den østlige del af landet, indledte en offensiv mod regeringen i Tripoli i den vestlige ende af landet i april.

Efter nyheden om våbenhvilen advarer Khalifa Haftars styrker om et "hårdt modsvar" til enhver overtrædelse fra den "modsatte lejr". Det sker med henvisning til Fayez al-Serraj, den internationalt anerkendte regeringschef i Libyen.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, og den tyske forbundskansler, Angela Merkel, mødtes lørdag i Moskva. Her fortalte Merkel, at hun vil indkalde til et fredsmøde om Libyen.

Både Tyrkiet og Rusland har appelleret til de stridende parter i Libyen om at indgå en våbenhvile.

- Vi håber, at de fælles anstrengelser fra Ruslands og Tyrkiets side vil blive en succes, og vi vil snart sende invitationer ud til en konference i Berlin, sagde Merkel ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Tyrkiet er senest efter aftale med den FN-anerkendte regering i Tripoli begyndt at stationere tyrkiske soldater i landet.

Libyen er lige nu opdelt mellem samlingsregeringen (GNA) i Tripoli i vest og Haftars styrker i øst og syd.

Europæiske regeringer er bekymrede for, at islamistiske militante og menneskesmuglere vil udnytte kaosset.

/ritzau/