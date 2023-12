Listen over sigtelser mod Kimberlee Singler er næsten så grum, som den kan blive: Hun er mistænkt for at have slået sine egne børn ihjel. Derudover også for mordforsøg, børnemishandling og overfald.

Men den 35-årige amerikanske kvinde er på flugt.

»Hun kan være overalt,« som det lyder i en udtalelse fra FBI, skriver NBC News.

I første omgang så det dog ud til at Kimberlee Singler selv var et offer, da politiet kort før jul – 19. december – blev kaldt til hendes hjem i byen Colorado Springs syd for Denver.

Her blev to af hendes børn fundet døde. En syvårig dreng og en niårig pige.

Yderligere en 11-årig datter blev fundet såret. Det samme med Kimberlee Singler.

Hendes forklaring lød, at der havde været indbrud.

Men så ændrede alt sig.

»Som efterforskningen i sagen udviklede sig, stod det klart, at de første rapporter om indbrud var ubegrundede,« som politiet i Colorado Springs har meldt ud.

I stedet rettede mistanken sig altså mod Kimberlee Singler, og hun er altså nu mistænkt for at have slået sine egne børn ihjel.

Hun er dog forsvundet efter at have været indlagt på et hospital med sin ligledes tilskadekomne datter.

Den 35-årige kvinde er ikke set siden i lørdag i sidste uge. Hun er nu blevet efterlyst.

Siden er det kommet frem, at hun gennem flere år har været involveret i en grim skilsmissesag med børnenes far, hvor en af parterne skulle have trukket kniv på et tidspunkt.

Børnenes far siger i en udtalelse, at familien er i en tilstand af »enorm mængde sorg og chok«.

Den 11-årige tilskadekomne datter er blevet udskrevet fra hospitalet og er »i sikkerhed«. Men hun opholder sig ikke med sin far, lyder det fra politiet i Colorado Springs.