Det hele var planlagt til punkt og prikke.

Før Marina Ovsyannikova mandag eftermiddag trådte ud af sin Moskva-lejlighed, trykkede hun på 'upload' og lagde en et minut lang video ud på sine sociale medier.

Et par timere senere trådte hun om bag sin journalistkollega på den russiske tv-station Channel One med et særligt skilt, mens nyhedsudsendelsen blev sendt direkte til det russiske folk.

»Nej til krig. Stop krigen. Tro ikke på propagandaen. De lyver for jer,« stod der på skiltet, hvor der både var engelsk og russisk tekst.

Men hvem er Marina Ovsyannikova? Og hvad kommer der til at ske med hende nu?

For at besvare det første spørgsmål skal vi se nærmere på den video, som den russiske kvinde på forhånd havde optaget.

Her ses Marina Ovsyannikova på den video, hun mandag lagde ud Foto: MARINA OVSYANNIKOVA Vis mere Her ses Marina Ovsyannikova på den video, hun mandag lagde ud Foto: MARINA OVSYANNIKOVA

Foran en bogreol i sit hjem sidder den lyshårede russer med en halskæde i rød, blå, gul og hvid – kombinationen af Ruslands og Ukraines farver – og forklarer, hvorfor hun nu siger fra.

»Min far er ukrainsk, min mor er russisk. De har aldrig været fjender. Min halskæde er et symbol på behovet for, at Rusland stopper denne her brodermorderiske krig. Vores broderlige folk kan stadig slutte fred,« siger hun i den ét minut lange video.

Tager man et kig på Marina Ovsyannikovas sociale medier, får man generelt indtrykket af en helt normal kvinde i sin bedste alder.

Hun er tv-vært på Channel One, er mor til to børn, har en særlig kærlighed for golden retrieveres, og så er hun en habil svømmer.

En evne, der ifølge hendes Facebook-profil har sendt hende svømmende over både Volga-floden i Rusland og Bosporus-strædet i Istanbul.

Og så er hun altså også en journalist, der føler sig flov over at have svigtet sine medborgere.

»Desværre har jeg de seneste år på Channel One været involveret i propaganda fra Kreml. Det er jeg meget flov over. Flov, fordi jeg har tilladt løgne at blive fortalt fra tv-skærmen. Flov, fordi jeg har tilladt, at det russiske folk er blevet til zombier,« siger Marina Ovsyannikova i den video, hun mandag lagde ud på de sociale medier.

Efter Marinas opråb på direkte tv har hun modtaget masser af støtte fra personer rundt omkring i verden, og fælles for dem alle er, at ét ord går igen og igen, når den russiske kvinde beskrives:

Modig.

»Nej til krig. Stop krigen. Tro ikke på propagandaen. De lyver for jer,« stod der på skiltet, hun Marina Ovsyannikova mandag aften viste frem på russisk stats-tv. Foto: - Vis mere »Nej til krig. Stop krigen. Tro ikke på propagandaen. De lyver for jer,« stod der på skiltet, hun Marina Ovsyannikova mandag aften viste frem på russisk stats-tv. Foto: -

Og det er der en særlig grund til, forklarer Claus Mathiesen, der er lektor ved Forsvarsakademiet med Rusland som speciale.

»Da Putin blev præsident for anden gang i 2012, begyndte man at slå meget hårdt ned på dem, der modarbejder systemet, og det har vi set mange eksempler på,« fortæller Claus Mathiesen.

I Marinas tilfælde vil Putin sandsynligvis benytte sig af en særdeles ny lov.

»Man har jo netop indført en lov, hvor man forbyder brugen af ordet krig i denne sammenhæng og generel deling af falske nyheder. Overtræder man loven, kan det koste op til 15 år,« siger Rusland-eksperten.

Og tror man, at Putin og resten af det russiske styre vil være barmhjertige, fordi Marina Ovsyannikova nu har hele verdens opbakning, tager man grueligt fejl.

»Hun skal nok få sin straf, for Putin er ligeglad med, at hun får opbakning. Alle kendte til Aleksej Navalnyj, og ham har man alligevel fængslet. Hun kan sagtens få 15 år, men også mindre,« fortæller Claus Mathiesen.

Foreløbigt har russiske myndighederne valgt en langt mildere tilgang. For tirsdag eftermiddag blev Marina Ovsyannikova stillet for en domstol i Moskva.

Her kom det frem, at kvinden er tiltalt for at »organisere en uautoriseret offentlig begivenhed.«

BBC skriver, at efter retsmødet fortalte hun til den fremmødte presse, at hun var blevet i 14 timer uden juridisk hjælp eller muligheden for at kontakte sine nærmeste.

Derefter kom det frem, at hun erklærede sig ikke skyldig i anklagerne og dommeren endte med at give hende en mild straf sammenlignet med flere års fængsel.

Ovsyannikova blev løsladt på stedet og endte med at få en bøde på omkring 30.000 rubler, som svarer til 1900 danske kroner.