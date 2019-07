Den amerikanske præsidentkandidat Bernie Sanders holdt ikke fri, bare fordi det var søndag.

Således mødtes den 77-årige senator fra Vermont søndag morgen med 22 amerikanske sukkersygepatienter i bilbyen Detroit, hvor alle tyve demokratiske præsidentkandidater på tirsdag og onsdag skal mødes til en TV-transmitteret debat.

Sammen tog de en tyve minutters bustur ind over grænsen til Canada.

Og mens de diabetes-ramte amerikanske vælgere købte insulin i et lokalt canadisk apotek, slog Bernie Sanders endnu et slag for sin mærkesag: Det amerikanske sygesikringssystem ... eller manglen på samme.

»I årtier har de amerikanske medicinalfirmaer købt og solgt vores politikere, demokratiske såvel som republikanske. Her i Canada, hvor man har offentlig sygesikring, koster livsvigtig medicin som insulin en tiendedel af, hvad vi betaler i USA. Det amerikanske system er korrupt. Og hvert år bliver amerikanske patiender slået ihjel af profitdrevne medicinalfirmaer.«

I den canadiske by Windsor, der ligger lige på den anden side af grænsen - overfor Detroit, købte én af de amerikanske diabetespatienter, Stephanie Odette insulin for det, der svarer til 1.500 kroner.

Det var mere end hun på forhånd havde reget med.

Men alligevel et køverkøb, da den tilsvarende mægde insulin ville koste 16.000 kroner i Detroit.