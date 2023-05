75 minutter. Så lang tid gik der, fra tippet kom, til Francisco Oropesa blev anholdt.

»Vi vil gerne takke den person, der var modig nok til at ringe ind og fortælle om den mistænktes opholdssted,« siger FBI-agent Jimmy Paul.

Det var tirsdag aften kl. 18.30, at den 38-årige mexicanske mand blev anholdt, og dermed kunne fire dages intens menneskejagt afblæses, skriver flere medier som CNN, New York Post og NBC News.

Siden fredag har mindst 250 betjente ledt efter Francisco Oropesa, der har været mistænkt for at stå bag et opsigtsvækkende og brutalt masseskyderi i den lille amerikanske by Cleveland i delstaten Texas.

Her henvendte en nabo sig sent om aftenen sig til formodede – og nu anholdte – gerningsmand og bad ham om at holde op med igen og igen at skyde med sin semiautomatiske våben, fordi deres baby ikke kunne sove.

I stedet skulle Francisco Oropesa ifølge politiets oplysninger have reageret ved at gå ind til naboen med sin AR-15-riffel under armen og skyde løs.

Fem personer mellem 9 og 31 år blev dræbt. Heriblandt den klagende nabos hustru og søn.

Herefter flygtede Francisco Oropesa.

Sheriffen Greg Capers fortæller om anholdelsen. Foto: STAFF Vis mere Sheriffen Greg Capers fortæller om anholdelsen. Foto: STAFF

Først tirsdag aften blev han så fundet i et hus i en lille by med det nærmest absurde navn Cut and Shoot blot 25 kilometer fra gerningsstedet.

»Han gemte sig i et skab under noget vasketøj,« som sheriffen for San Jacinto County, Greg Capers, udtrykker det:

»Nu kan alle få ro i sindet, for han er bag tremmer, og der ville han forblive i resten af sit liv for at have dræbt de fem.«

Francisco Oropesa er blevet sigtet for femdobbelt drab, og han er blev fængslet med et kautionskrav på lige omkring 34 millioner kroner.