Oz-skuespilleren Craig ‘muMs’ Grant er død. Han blev 53 år gammel.

Han er mest kendt for sin rolle i HBO-serien Oz, hvor han portrætterede karakteren Poet. Dødsårsagen er ikke blevet offentliggjort endnu.

»Vi er fyldt med sorg over at miste vores elskede ven og kollega. Han er en dybt talentfuld forfatter og skuespiller,« fortæller hans nærmeste.

Craig Grant var ellers i gang med at spille Wayne i serien ‘Hightown’ i North Corolina.

I næste uge skulle han også have været rejst til Atlanta for at optage scener til serien ‘All the Queens Men.’

Craig Grant begyndte sin karriere som en digter, hvor han blandt andet var med Nuyorican Poetry Slam-team i New York.

Derudover har han været med i en række af tv-serier, som blandt andet ‘She’s Gotta Have It,’ ‘Luke Cage,’ ‘Nurse Jackie’ og ‘High Maintenance’ og altså også Oz, som nok har været den mest bemærkelsesværdige af slagsen.

Craig Grant spillede Poet i seks sæsoner i serien Oz. Den kørte fra 1997 til 2003.