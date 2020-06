Aktivister kræver statue af Cecil Rhodes, der banede vej for apartheid, fjernet. College i Oxford bakker op.

En omstridt statue af kolonisten Cecil Rhodes bliver muligvis fjernet fra sin plads i Oxford.

Det anbefaler det styrende organ for Oriel College efter et møde onsdag.

Statuen pryder facaden på Oriels bygning i den engelske universitetsby.

Det bliver op til en uafhængig undersøgelseskommission at tage den endelige beslutning om statuens skæbne. Men Oriel College ønsker, at den pilles ned, hedder det i en meddelelse.

Forretningsmanden og politikeren Cecil Rhodes var i 1800-tallet en central figur i det britiske imperiums kolonisering af dele af Afrika.

Han lagde navn til Rhodesia, det nuværende Zimbabwe, og tjente en formue på minedrift i det sydlige Afrika inden sin død i 1902.

Aktivister har i flere år krævet statuen fjernet. Den glorificerer racisme og er en hån mod sorte studerende i Oxford, mener de.

Rhodes gav i sin tid i Afrika udtryk for racistiske holdninger, og lagde grundstenen til de adskillelser af den indfødte sorte befolkning og hvide kolonister, der banede vej for apartheid.

Debatten om statuen er blusset op under de seneste ugers Black Lives Matter-demonstrationer.

- For det første er dette et øjeblik, der skal fejres, siger Sizwe Mpofu-Walsh, en sydafrikansk kandidatstuderende ved Oxford og del af en kampagne ved navn Rhodes Must Fall.

- Men der skal fortsat lægges pres på Oriel for at se det blive opfyldt, tilføjer han.

Kampagnen begyndte i Sydafrika i 2015 og kulminerede med fjernelsen af en statue af Rhodes ved universitetet i Cape Town.

I den anledning sagde Oriel College i 2016, at det ville beholde sin egen statue som "en vigtig påmindelse om historiens kompleksitet".

Demonstrationer mod racisme har i Storbritannien udløst en debat om den måde, som briterne hylder og mindes fortiden som kolonimagt på.

I London blev en statue af en plantage- og slaveejer fjernet af myndighederne i sidste uge.

- Selv om det er en trist sandhed, at meget af vores bys og nations rigdom stammer fra handel med slaver, er der ingen grund til at fejre det på vores offentlige pladser, skrev Londons borgmester, Sadiq Khan, i et tweet med et billede af statuen, der forestiller Robert Milligan.

