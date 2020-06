Aktivister kræver statue af Cecil Rhodes, der grundlagde Rhodesia, fjernet. College i Oxford støtter kravet.

En omstridt statue af kolonisten Cecil Rhodes skal fjernes fra sin plads i Oxford.

Det anbefaler ledelsen af det college, hvor statuen i den engelske universitetsby står, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Cecil Rhodes grundlagde landet Rhodesia, det nuværende Zimbabwe, i det britiske imperiums storhedstid og tjente en formue på minedrift i det sydlige Afrika.

Black Lives Matter-demonstranter har krævet, at statuen bliver pillet ned.

Demonstrationer mod racisme har i Storbritannien udløst en debat om den måde, som briterne hylder og mindes fortiden som kolonimagt på.

I London blev en statue af en plantage- og slaveejer fjernet af myndighederne i sidste uge.

- Selv om det er en trist sandhed, at meget af vores bys og nations rigdom stammer fra handel med slaver, så er der ingen grund til at fejre det på vores offentlige pladser, skrev Londons borgmester, Sadiq Khan, i et tweet med et billede af statuen, der forestiller Robert Milligan.

/ritzau/