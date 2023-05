Selv render han rundt på en golfbane i Irland.

Men samtidig anklages den tidligere præsident Donald Trump hjemme i USA for en voldtægt begået midt i halvfemserne.

BBC skriver, at Trump nu overvejer at rejse hjem til New York for at konfrontere den 79-årige kvinde E Jean Carroll, der er kommet med anklagen.

»Jeg tager tilbage tidligere, da en kvinde er kommet med en fuldstændig falsk anklage. Det er fake,« siger Trump.

E Jean Carroll anklager Donld Trump for en voldtægt, der angiveligt skulle have fundet sted i et prøverum i en forretning på Manhattan. Foto: MICHAEL M. SANTIAGO Vis mere E Jean Carroll anklager Donld Trump for en voldtægt, der angiveligt skulle have fundet sted i et prøverum i en forretning på Manhattan. Foto: MICHAEL M. SANTIAGO

En civil sag kører nu på anden uge i New York.

Torsdag så en jury på ni medlemmer en video, hvor en af Carolls advokater udspurgte Trump. Videoen blev optaget i oktober.

På videoen benægtede Trump ethvert kendskab til, at han skulle have trukket Caroll ind i et prøverum i butikken Bergdor Goodman på Manhattan og voldtaget hende.

»Hvis det virkelig var sket, ville det være blevet anmeldt i løbet af nogle minutter,« sagde Trump med henvisning til, at de mange andre kunder i butikken, måtte have hørt noget.

Trump benægter overhovedet nogensinde at have mødt E Jean Carroll.

Carroll har i retten fortalt, at hun ikke har været i stand til at have et romantisk forhold til nogen efter det angivelige overfald.

Hendes anklage blev i retten understøttet af veninden, Lisa Birnbach, der sagde, at hun blev ringet op af Carroll minutter efter den påståede voldtægt.

To andre kvinder, Jessica Leeds og Natasha Stoynoff, har også vidnet mod Trump, som de beskylder for at have krænket dem seksuelt.

At Trump nu taler om at komme tilbage til New York for at udtale sig i sagen, er stik imod, hvad hans advokat, Joseph Tacopina, har fortalt til dommeren.

Han har nemlig meddelt, at Trump ikke vil deltage i sagen, og at der ikke vil blive indkaldt nogle vidner fra ekspræsidentens side.