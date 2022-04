Scener af lig på skadestuer ved siden af patienter, manglen på gravkister og lange ventetider på dødsdokumenter.

Det er hverdagsbilledet i øjeblikket i Hong Kong ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Her kæmper myndighederne nemlig med at få plads til lig ved landets krematoriumer.

»Jeg har aldrig set så mange lig stablet sammen. Jeg har aldrig set familiemedlemmer så oprørte, så skuffede, så hjælpeløse,« sagde bedemanden Lok Chung.

Han har haft 40 begravelser i marts, hvor der normalt er 15 i en gennemsnitlig måned.

I februar og marts lød det, at en femte bølge af coronavirus havde 'overvældet' Hongkongs evne til at håndtere konsekvensen af pandemien. Her var man på et tidspunkt oppe på over 76.000 daglige tilfælde.

Og det er konsekvenser, man mærker nu, hvor der er lang ventetid på, at dødsdokumenter behandles, ligesom der er mangel på gravkister.

En stor del af forsinkelsen på kister skyldes en blokering af transporten fra den nærliggende sydkinesiske by Shenzhen, som leverer mange varer, men som nu kæmper mod sit eget covid-19-udbrud.

Grænsen til Hong Kong er stort set også lukket på grund af pandemien.

Derudover udgør infektioner blandt personale i begravelsesfirmaer også en udfordring, hvor det lyder, at op mod en fjerdedel af folk ikke er i stand til at arbejde.