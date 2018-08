Verden over stiller motionister fredag til start i et løb til ære for den dræbte svenske journalist, Kim Wall.

Løbet finder sted på årsdagen for det bestialske mord på den 30-årige kvinde, som ubådskaptajnen Peter Madsen senere blev dømt for at have begået.

Ét af løbene finder sted i Kim Walls fødselsby, Trelleborg. Flere end 500 har ifølge The Local tilmeldt sig, og det antal har været så overvældende for familien, der har været med til at arrangere løbet, at der af sikkerhedshensyn er blevet lukket for tilmeldinger.

‘Vi - hendes familie - er taknemmelige og glade for initiativet til at skabe et løb i Kims navn. Hun ville have været glad for tanken, og hun vil være hos os. Vi vil gerne fokusere på Kim som den fantastiske person og journalist, hun var, og ikke på det offer, hun blev,’ skriver forældrene Ingrid og Joachim Wall på hjemmesiden for mindeløbet.

Foruden løbet i Trelleborg vil motionister også snørre løbeskoene i København, Stockholm, New York, Beijing, Paris, Istanbul og Tel Aviv.

Selvom der er tale om et løb, er motionen ikke det primære, lyder beskrivelsen for begivenheden.

‘Det er et løb i glædens tegn. Ikke et kapløb. Vi har ingen startnumre og ingen tidtagning. Du bliver nødt til at vise hensyn til andre, der løber eller går, og andre, der ikke engang har noget at gøre med løbet.’

Deltagerne kan vælge mellem distancer på fem, ti og 21 kilometer. De stiller til start ved Nybostrand fem kilometer øst for Trelleborg, hvor Ingrid Wall holder tale klokken 17.40 forud for starten klokken 18. Her går turen langs vandet forbi ‘Kims hjerte,’ der er dannet af sten liggende i sandet ud til Øresund.

Deltagerne har samlet 142.000 svenske kroner til Kim Wall Memorial Fund, der giver stipendier, der har til formål at støtte kvindelige journalister og deres arbejde.