Den græske regering har besluttet, at overvægtige turister ikke må ride på æsler. Loven er udformet efter, at dyrerettighedsorganisationer har afsløret, at æsler får slemme skader og åbne sår af at bære de tunge turister på ryggen.

Efter at billeder af æsler kom frem i diverse medier verden over, besluttede græske lovgivere at hjælpe de lidende dyr. Her kunne man blandt andet se æslerne gå på smalle trin på den græske ø Santorini med overvægtige turister på ryggen. Det skriver New York Post.

Lovgiverne vedtog efterfølgende et nyt sæt regler om æslers trivsel, da de også havde modtaget flere klager over dyrenes tilstand. Det er landets ministerium for udvikling af landdistrikter og fødevarer, der står bag de nye regler.

De statslige æsler, der giver turister ture på Santorini, burde ikke bære noget tungere end 100 kg eller tungere end en femtedel af deres egen vægt. Men det er altså ikke blevet overholdt, da mange af turisterne således vejer mere end det tilladte.

Dyrene arbejder ofte i mange timer syv dage om ugen uden ly, hvile og vand – hvilket efterlader dem med voldsomme skader.

Den officielle udmelding fra regeringen lyder på, at det er ejerne af de arbejdende æsler, der skal sikre, at dyrenes sundhedsniveau er højt.

»Der bør under ingen omstændigheder anvendes dyr, der er uegnede til arbejde, dvs. syge eller skadede dyr med misvedligeholdte hove. Dyrene skal have passende mad og frisk drikkevand dagligt i beholdere, der skal rengøres mindst en gang om ugen,« står der i udmeldingen.

Santorini er kendt for, at æsler i årevis har været brugt til at transportere folk til og fra turistattraktioner, som køretøjer ikke har adgang til, ligesom i hovedstaden i Fira.

Overvægtige turister må ikke længere ride på æsler i byen Fira.

Elisavet Chatzi, 45 år, som er en frivillig fra Athen, deltog i en fredelig protest i Santorini omkring æslernes velbefindende. Hun glæder sig over de nye regler:

»Det er et meget stort skridt. Jeg tror, at alt vores hårde arbejde har lønnet sig«, siger hun.

Hun og andre lokale så helst, at der blev brugt andre dyr, som er større og højere, og som kan bære en større vægt og samtidig er udholdende.

»At ride på æsler i Santorini har foregået i mange år, og problemet kan ikke løses på én dag. Vi har vundet kampen på grund af de internationale mediers opmærksomhed. Ingen kunne nogensinde tro på, at der ville blive fastsat nye regler,« siger Elisavet Chatzi.

Andre græsrodsorganisationer påstår, at der på trods af udmeldingen fra regeringen ikke er sket noget på øen, og at der stadig er lang vej. Alligevel er der også positive tegn:

»Dagen efter regeringens udmelding, blev jeg fortalt, at en turist blev ført op ad bakken af tre forskellige æsler for ikke at udmatte dem,« siger hun.

Maria Skourta, 42-årig leder af Athens filial af Direct Action Everywhere, er tilfreds med det foreløbige resultat, men siger også:

»Selvom det betyder, at man vil stoppe med at transportere overvægtige turister, er æslerne stadig tvungede til at bære apparater og andet tungt materiel. Vores mål er ikke at forbedre dyrenes liv, det er at frigøre dem helt.«