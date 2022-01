Overvågningsvideoen viser det klart og tydeligt: Den unge kvinde bliver angrebet på åben gade og tvunget ind i den lysegrå varevogn.

»Hendes fremtid er desværre blevet stjålet fra hende. De katastrofale skader, som Angel fik, betyder, at hendes liv aldrig bliver det samme for hverken hende eller for vores familie,« som kvindens far, Paddy Lynn, nu siger.

I denne uge er hele den tragiske sag blevet rullet ud i retten, hvor ikke mindst de 38 sekunders overvågningsvideo fra den lille engelske by Mountsorrel spillede en afgørende rolle. Se et udsnit øverst i artiklen

Det var torsdag 17. september 2020, at den 19-årige Angel Lynn blev kidnappet af sin daværende kæreste.

Som det fremgår af videoen skete det kl. 10.37.

Mindre en ti minutter senere væltede alarmopkaldene ind til politiet i Leicestershire – men af en helt anden grund.

For her havde adskillige vidner set en kvinde ligge hårdt såret midt på motorvejen ved byen Loughborough, i øvrigt kun lidt nord Mountsorrel.

Det viste sig at være at Angel Lynn.

Hendes skader har vist sig at være så voldsomme, at hun i dag stadig er indlagt på hospitalet. Hun kan hverken gå, spise selv eller tale og modtager pleje døgnet rundt.

»Vi prøver at forblive stærke, men vi ved, at hver eneste dag er en kamp for os alle, især for Angel,« siger Paddy Lynn i en udtalelse i forbindelse med retssagen:

»Jeg ved, at Angel aldrig vil blive gift, og jeg vil aldrig få mulighed for at følge min datter op ad kirkegulvet. Vi vil aldrig blive bedsteforældre, og vi ved egentlig ikke, hvad fremtiden bringer for vores datter, men vi prøver hver dag at få et smil på vores læber, selvom vores hjerter bløder indvendigt.«

Onsdag i denne uge blev hendes daværende kæreste, 20-årige Chay Bowskill, så dømt skyldig i sagen. Han fik en dom på 7,5 års fængsel, blandt andet for kidnapning og kontrollerende adfærd.

Han blev dog ikke dømt for grov vold, da det ikke i forbindelse med retssagen kunne blive klarlagt, hvorfor og hvordan Angel Lynn faldt ud af varevognen og fik de voldsomme skader. Prøvede hun at flygte eller blev hun skubbet ud?

Også Chay Bowskills jævnaldrende ven, Rocco Sansome, fik en dom på 21 måneders fængsel for medvirken i sagen, fordi han kørte den lysegrå varevogn.

»Ingen dom eller efterfølgende afsoning kan dog gøre det op for det liv, som den unge kvinde har mistet,« som politichefen Tony Yarwood har udtalt i en pressemeddelelse i forbindelse med sagens afslutning.

Heraf fremgår det ikke, hvad motivet var for at kidnappe Angel Lynn den skæbnesvangre dag i september 2020.