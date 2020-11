»Please, hjælp os!« råber en kvinde, mens hun filmer sit familiehus blive opslugt i flammer.

På det tidspunkt vidste ingen, hvordan branden var opstået. Men familien blev klogere.

Familien, der består af et par og en hund, blev vækket klokken 3.30 natten til lørdag af nogle knitrende lyde, som de ikke kunne definere, skriver CNN.

Dog varede det ikke længe, før de opdagede, at store dele af huset var ved at brænde ned til grunden, og at det kun var et spørgsmål om tid, før ilden fik fat i dem.

De flygtede ud og kontaktede politiet.

»Det her er ikke en ulykke,« fortalte et af familiemedlemmerne CNN, efter familien sammen havde set det overvågningsvideo, der heldigvis var blevet reddet fra flammerne.

Her kunne de se en skikkelse, der spankulerede rundt om huset og cirka klokken tre om natten, satte personen ild til huset. Da flammerne ikke tog fat, vendte vedkommende tilbage igen cirka 30 minutter efter, og satte igen ild til huset.

Du kan se overvågningen på videoen øverst i artiklen.

Politiet har nu åbnet en sag, hvor de efterforsker den formodede påsatte brand. De har endnu ikke fundet en gerningsmand.

Familien mener, at den samme person både har stjålet fra hjemmet før og efter, at huset er brændt ned. Politiet tror dog ikke, at de stjålne ting og branden kan kædes sammen.