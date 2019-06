Langt flere end hidtil antaget har mistet livet i Yemen som følge af den fire år lange krig, vurderer gruppe.

Mindst 91.600 mennesker har mistet livet i krigen i Yemen siden 2015.

Det vurderer overvågningsgruppen The Armed Conflict Location & Event Data Project ifølge en pressemeddelelse.

Hidtil har meldinger om krigens ofre været, at mindst 10.000 mennesker har mistet livet siden krigens start for fire år siden.

Krigen begyndte i slutningen af marts 2015, da Saudi-Arabien med opbakning fra otte andre lande gik i krig mod houthi-bevægelsen i Yemen.

I dag mangler 24 millioner mennesker i landet mad, rent drikkevand, medicin og andre fornødenheder. Det svarer til godt 75 procent af befolkningen. Derudover er over tre millioner drevet på flugt.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Tallene har fået FN og Red Barnet til at beskrive situationen som den værste humanitære krise på globalt plan.

Tallene fra The Armed Conflict Location & Event Data Project dækker kun over mennesker, der har mistet livet som følge af kamphandlinger og altså ikke som følge af den voksende hungersnød i landet.

Alene i årets første seks måneder er 11.900 mennesker blevet dræbt, oplyser overvågningsgruppen. I 2018 var tallet 30.800 dræbte, hvilket er det højeste siden krigens start.

I 2015 mistede 17.100 livet i kampe i Yemen, året efter var tallet 15.100. I 2017 steg antallet af ofre til 16.800.

Krigen trækker tråde tilbage til Det Arabiske Forår i 2011, hvor den mangeårige præsident Ali Abdullah Saleh blev tvunget til at overdrage magten til sin stedfortræder, Abdrabbuh Mansour Hadi.

Dette træk skulle øge stabiliteten i Yemen, men den nye præsident formåede ikke at tage hånd om en række store problemer i landet såsom korruption, fødevaremangel og angreb begået af militante.

I 2014 begyndte houthi-bevægelsen at udnytte, at præsident Hadis position i befolkningen var svækket. Der opstod kampe i landet, og oprørerne tog kontrol over et område i det nordvestlige Yemen.

Senere rykkede houthi-oprørerne videre til hovedstaden, Sanaa, og fordrev Hadi fra præsidentposten. Hadi flygtede herefter til Saudi-Arabien.

Konflikten eskalerede dramatisk i 2015, da Saudi-Arabien med støtte fra blandt andre USA, Storbritannien og Frankrig gik i krig mod oprørerne.

Målet var at genindsætte Abdrabbuh Mansour Hadi som præsident.

