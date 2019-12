To gange i år er graven, hvor Karl Marx ligger, blevet vandaliseret. Nu er der overvågningskamera ved graven.

Der er installeret overvågningskameraer på de store træer ved gravstedet for Karl Marx på kirkegården Highgate i den britiske hovedstad, London.

Det skal hindre hærværk på gravstedet - eller hjælpe myndighederne med at identificere gerningsmændene.

Gravstedet er to gange i år blevet udsat for hærværk. Det er gået hårdt ud over en plade, der i øjeblikket er pillet af gravstenen for at blive repareret, skriver avisen The Guardian.

Pladen er fra 1883.

Selve gravstedet med busten er konstrueret i 1954.

Avisen skriver, at det er Karl Marx-fonden, der ejer monumentet, som har opstillet kameraerne efter at have rådført sig med sikkerhedseksperter og Historic England, der er en offentlig myndighed, som beskæftiger sig med den fælles arv.

Gravstedet har status som fælles arv for briterne.

Ifølge avisen er det første gang, at det har været nødvendigt at opstille kameraer ved en grav på Highgate.

Centrumvenstre-avisen The Guardian peger på, at Karl Marx aldrig talte for overvågning, da han levede.

Men hans politiske tanker, som han nedfældede sammen med Friedrich Engels i "Det Kommunistiske Manifest" i 1848, inspirerede senere regimer til overvågning i hidtil uset omfang under Den Kolde Krig i den kommunistiske Østblok.

Regimer, som forfatteren George Orwell også lavede satire om i bogen "1984" fra 1949.

I bogen udspionerer staten sine borgere dag og nat.

Jean Seaton, professor i mediehistorie på Westminster University, siger, at Orwell ville have fundet det pudsigt med overvågning af graven.

- Han ville finde det skægt, at selv en grav nu skal overvåges, siger professoren til The Guardian.

Karl Marx blev født i Tyskland i 1818. Han regnes for en af de betydeligste tænkere inden for socialismen.

Han døde i London i 1883 og blev derfor begravet i den britiske hovedstad.

