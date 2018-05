(Se øverst: Jagten på en 18-årig mand med en pistol ender brat, da en bedstefar spænder ben for ham)

En bedstefar fra Ohio i USA er blevet udråbt til helt efter at have stoppet en farlig mand med en pistol.

Bedstefaren, som politiet kalder ’Bill’, stod og ventede på sit barnebarn foran et bibliotek, da han så en mand komme løbene med en pistol og politiet lige i hælene.

Og så trådte Bill til.

Han spændte ben for pistolmanden, så han faldt ned på jorden, og politiet fik fat i ham. Det viser optagelser fra overvågningskameraer og kameraer fastspændt på politiets uniformer.

Bills heltemodig handling har muligvis reddet livet på den 18-årige pistolmand, fortæller politiet.

Takket være ham, slap politiet nemlig for at trække deres egne våben.

»Tak Bill for at stikke dit ben ud for os. Du hjalp med at tage en kriminel væk fra gaderne,« siger en betjent i et tv-klip, som Columbus Division of Police har postet på YouTube.

Den 18-årige mand, der har et langt cv af domme, blev efterfølgende bragt tilbage til fængslet.

I pistolen, som den 18-årige havde på sig, var der 29 patroner.