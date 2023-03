Lyt til artiklen

En ulykke kommer sjældent alene.

Det kan indbyggerne i den nordaustralske by Burketown skrive under på. Byen ligger i delstaten Queensland.

Hele den lille by er blevet oversvømmet, efter at den nærliggende Albert River er gået over sine bredder.

Floden er steget over det hidtil højeste målte niveau på 6,78 meter, der blev registreret i 2011, skriver CNN. Over 100 indbyggere i byen måtte evakueres med helikopter i løbet af weekenden. En del beboere i de højereliggende dele af byen har dog valgt at blive i deres huse.

Billedet af den oversvømmede nordaustralske by Burketown den 11. marts. Foto: AARON FINN/NAUTILUS AVIATION/Scanpix Vis mere Billedet af den oversvømmede nordaustralske by Burketown den 11. marts. Foto: AARON FINN/NAUTILUS AVIATION/Scanpix

Mandag blev krisen så forværret, da Queensland Politi udsendte en advarsel om, at ‘to meget store krokodiller’ var blevet i observeret i vandet fra en helikopter.

Beboerne i området blev derfor opfordret til at holde sig væk fra oversvømmelserne.

Allerede inden oversvømmelser nåede deres højdepunkt, advarede en lokal skovbetjent Zachariah Sowden om, at der var blevet observeret krokodiller, skriver The Guardian.

»Når vandet begynder at trænge ind i byen fra de omkringliggende flodsystemer, vil den lokale bestand af saltvandskrokodiller også flytte med. Nogle få krokodiller er allerede blevet set i forskellige områder.« advarede Sowden og forsætter:

»Hold dig så vidt muligt væk fra vandet, så begrænser du risikoen for at møde en krokodille.«

Billedet viser en oversvømmet vej i den nordlige del af Burketown. Det er taget den 10. marts. Foto: QUEENSLAND POLICE SERVICE/AFP/SCANPIX Vis mere Billedet viser en oversvømmet vej i den nordlige del af Burketown. Det er taget den 10. marts. Foto: QUEENSLAND POLICE SERVICE/AFP/SCANPIX

I en erklæring tirsdag advarede Queensland Police de fordrevne beboere mod at vende hjem:

»Det er stadig usikkert for fordrevne at vende tilbage til deres hjem.«

Oversvømmelser kommer, efter at området siden december nærmest har haft konstant regn. Alene fredag og lørdag faldt der 293 millimeter over Burketown.

Australske krokodillearter Der lever to arter af krokodiller i Australien.

Den mindste art er australsk ferskvandskrokodille. Den regnes ikke som farlig for mennesker, selvom den godt kan finde på at bide i selvforsvar.

Saltvandskrokodiller eller deltakrokodillen er større. En voksen han kan blive fem-seks meter lang og veje over 1.000 kilo. Den er det største af alle nulevende krybdyr og er farlig for mennesker.

Oversvømmelserne forventes langsomt at aftage i de kommende dage, oplyser Australiens meteorologiske institut Bureau of Meteorology.

Området risikere dog fortsat at være isoleret i op til to uger, advarer myndighederne ifølge The Guardian.