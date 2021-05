I 1950 forsvandt den italienske landsby Curon under havets overflade og er ikke set siden.

Indtil nu. For første gang i mere end 70 år er det nemlig muligt for lokalbefolkningen at se resterne af Curon.

Curon har siden 1950 ligget på bunden af søen Resia i det nordlige Italien.

Myndighederne besluttede for 71 år siden at gøre to mindre søer til én stor for at bygge et vandkraftværk. Det kom dog ikke uden konsekvenser.

160 hjem i landsbyen blev destrueret, og borgerne måtte flytte væk.

Lige siden har man kun kunnet se et kirketårn stikke op af søen.

Et kirketårn, der stammer fra det 14. århundrede og har givet inspiration til både bøger og serier.

Men på grund af et reparationsarbejde på vandkraftværket har man midlertidigt drænet søen for vand, hvorfor landsbyens rester nu er synlige.

Noget, de lokale har udnyttet i form af vandreture og fotografering i stor stil, skriver BBC.

Resia, internationalt kalder Lake Resia, ligger i det absolut nordligste Italien med grænser til Schweiz og Østrig på hver side.

Det er ikke oplyst, hvor længe søen skal være drænet for vand.