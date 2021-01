Brandvæsen har i løbet af natten og torsdag morgen kæmpet for at beskytte fabrik, der laver covid-vacciner.

Brandvæsen og øvrigt beredskab har i løbet af natten til torsdag og torsdag morgen forsøgt at beskytte en fabrik i Wales, der producerer vacciner mod covid-19 for AstraZeneca, mod oversvømmelser forårsaget af stormen Christoph.

Det skriver mediet LBC.

Brandvæsenet er torsdag morgen i gang med at pumpe store mængder vand væk fra fabrikken.

Stormen Christoph har i løbet af natten hærget store dele af Storbritannien. Hundredvis er i den forbindelse blevet tvunget til at forlade deres hjem.

Stormen har udløst frygt for, at fabrikken, der ligger i byen Wrexham, vil blive oversvømmet af de stigende vandstande.

- Selskabet var alvorligt bekymrede for, at fabrikken ville blive oversvømmet, så det har bedt os om at hjælpe, og det har vi gjort, siger leder af byrådet i Wrexham Council Mark Pritchard ifølge LBC.

- Vi har arbejdet gennem natten og givet dem ressourcerne, og det er lykkedes, men det var svært, tilføjer han.

Selv om det foreløbig ser ud til, at risikoen er drevet over, så understreger Mark Pritchard, at der stadig kan opstå problemer for fabrikken.

- Der kan stadig være et problem, når vandstanden falder. Så bliver man nødt til at undersøge flodbredden for at sikre, at den ikke bevæger sig.

- Det bliver et par svære dage, siger Mark Pritchard.

Det britisksvenske selskab AstraZeneca har udviklet en vaccine mod covid-19 i samarbejde med forskere fra Oxford Universitet.

Vaccinen ventes snart at blive godkendt til brug i EU - måske allerede i næste uge.

Torsdag meddelte selskabet, at Danmark måske allerede i februar kan modtage op mod 700.000 vaccinedoser fra selskabet.

/ritzau/