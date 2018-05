Otta i Gudbrandsdalen er plaget af oversvømmelse, og flere steder i landet stiger vandet.

Oslo. De norske forsikringsselskaber får travlt i de kommende dage. De første anmeldelser om vandskaber er allerede indløbet.

Beredskaber i Norge slås med oversvømmelser flere steder, blandt andet i byen Otta i kommunen Oppland.

Vandstanden ventes at kulminere i weekenden. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kalder situationen alvorlig, skriver NRK.

Det kan give betydelig skade og medføre lukkede veje, hedder det.

Forsikringsselskaberne opfordrer folk til at flytte biler, campingvogne og dyre genstande til tørre og sikre steder.

- Vi følger udviklingen tæt. Vi har allerede modtaget de første opkald om skader. Vi har sat skadeapparatet i beredskab for at kunne håndtere et stort antal henvendelser om nødvendigt, siger skadechef Inge Oksvik fra selskabet If til nyhedsbureauet NTB.

NVE ved endnu ikke, hvilke områder der bliver værst ramt af vandstigningerne.

- Oversvømmelse på orange niveau er en alvorlig sag. Det kan medføre betydelige skader, oversvømmelser og lukkede veje, siger afdelingsdirektør Rune Flateby hos NVE til NRK.

Han fortæller, at det ikke er på samme høje niveau som i 1995. Men situationen er på et "ret højt orange niveau".

I Otta er et indkøbscenter truet af store vandmasser, og vandet står i gader og på pladser over hele byen.

Der arbejdes med at sætte sandsække op. Fredag morgen steg vandstanden 20 centimer i løbet af blot en time.

/ritzau/