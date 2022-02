Brasilien er lige nu ramt af ødelæggende oversvømmelser, og dødstallet stiger.

Onsdag aften er 71 mennesker indtil videre omkommet i de voldsomme mudderskred, som vandmængderne resulterer i.

Det rapporterer AFP.

Oversvømmelserne er opstået efter et voldsomt regnvejr i den historiske by Petropolis, som ligger nord for millionbyen Rio de Janeiro.

På bare tre timer fik området omkring Petropolis 25,8 centimeter regn, der er ligeså meget som de seneste 30 dage til sammen.

Billeder viser, hvordan både huse og biler bliver skyllet væk af det mudrede vand, der strømmer gennem gader og veje.

Byens borgmester har erklæret, at området er i undtagelsestilstand, skriver BBC.

Flere redningshold leder i øjeblikket efter overlevende i vandmasserne, og 21 mennesker er indtil videre reddet.

Flere end 180 brandfolk arbejder i området, og det samme gør 400 soldater.

På Twitter skriver Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, at han har beordret sine ministre til at sende hjælp til området.

»Må gud trøste ofrenes familiemedlemmer,« skriver præsidenten også.

Opdateres...