»Det er en udfordring, vi ikke har haft i 50 år.«

Det er en gravalvorlig norsk statsminister, Jonas Gahr Støre, som fortæller om de historiske oversvømmelser, der har ramt landet.

Det er ikke kun herhjemme, vi har oplevet usædvanligt augustvejr.

I Sverige og ikke mindst i Norge har ekstremt regnvejr betydet, at landet står over for oversvømmelser, man ikke har set lignende i årtier.

Rundt omkring i Norge har flere mindre samfund oplevet at blive isoleret fra omverdenen.

Situationen er flere steder så voldsom, at man har indsat nødberedskabet.

»Vi står i en krisesituation af nationale dimensioner. Folk er blevet isoleret i flere lokalsamfund, og nødberedskabet risikerer ikke at kunne komme frem til folk, der har brug for hjælp,« siger Aud Hov, der er politisk leder i en af landets fylkeskommuner, som er en slags norsk region.

Han er ikke ene om at slå alarm.

Også den norske statsminister er i et interview med Dagbladet, som man kan se øverst i artiklen, ude og fortælle om den voldsomme situation.

»Det er en dramatisk situation i livet. Den store udfordring, vi står med, det er, at vandstanden kommer til at stige i åer og vandløb i det sydlige Norge,« siger Jonas Gahr Støre.