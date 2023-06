Han er allerede en legende i hjemlandet.

Og det vil en detalje på vesten hos den øverstkommanderende for de ukrainske tropper i kampen mod Rusland formentlig ikke lave om på. Tværtimod.

Måske har du hørt hans navn før.

Det har alle i Ukraine. Valerij Zaluzhnyj.

Den firestjernede general og øverstkommanderende for det ukrainske forsvar har nærmest lige så stor heltestatus i hjemlandet som selveste præsident Volodymyr Zelenskyj.

Siden den russiske invasions begyndelse har han været helt central i først at stoppe de russiske troppers fremmarch og sidenhen formå at skubbe Rusland ud af en række områder omkring Kyiv, Kharkiv og Kherson.

Der er nærmest opstået en slags kult omkring den ukrainske general.

På den modsatte side er det lige omvendt.

I Rusland er Zaluzhnyj en, man frygter. En fjende, man respekterer.

Det bedste bevis på det kan ses, hver gang der går nogle uger mellem, at Zaluzhnyj viser sig selv offentligt.

Så begynder der at florere rygter på russiske militærblogs og internetfora om, at han er død eller tæt på.

Det skete sidst i løbet af foråret, hvor det igen og igen blev påstået, at Zaluzhnyj var blevet hårdt såret i hovedet i forbindelse med et russisk missilangreb.

Det var dog ikke umiddelbart tilfældet.

Og kort inden den ukrainske modoffensiv blev indledt, kunne man se en video – der siden gik viralt – af Zaluzhnyj, der smiler til kameraet og viser 'V' for victory med sin ene hånd.

I løbet af det seneste døgn er Valerij Zaluzhnyj igen blevet et varmt emne på sociale medier. Det er blandt andet sket ved hjælp af en række ukrainskvenlige medier samt en topembedsmand i form af Anton Gerasjenko, der har delt forskellige billeder af Zaluzhnyj.

Her står han bøjet over nogle kort sammen med kollegaer – ligeledes klædt i camouflagetøj.

Valerij Zaluzhnyj med Grogu på sin skudsikre vest. Foto: Commander-In-Chief Of Ukraine's Armed Forces/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Valerij Zaluzhnyj med Grogu på sin skudsikre vest. Foto: Commander-In-Chief Of Ukraine's Armed Forces/Reuters/Ritzau Scanpix

På de forskellige personers tøj er der ukrainske flag og det ukrainske våbenskjold i form af en gul trefork på en blå baggrund.

Og så er der en ting midt på Zaluzhnyjs skudsikre vest.

Det er den, der har fået ukrainsksindede Twitter-sider til at gå i selvsving.

Det er nemlig en lille udgave af en figur fra Star Wars-spin-offet 'The Mandalorian' i form af Baby Yoda eller Grogu.

Også mediet Reuters har bidt mærke i detaljen. Her beskrives det videre, at et ur i baggrunden viser, at billedet skal være taget lørdag 17. juni. Dermed er det nok en gang en afvisning af russiske rygter om, at den berømte general skal være død eller hårdt såret.

Hvad Grogu laver på Zaluzhnyjs vest, står ikke klart. Men detaljen er blevet set millioner af gange på sociale medier.

Reuters har bedt den ukrainske generalstab om en uddybning af, hvad Grogu laver på generalens vest, men har endnu ikke fået svar, skriver de.

På sociale medier var brugere hurtige til at fange og udnytte billedet af Zaluzhnyj med Grogu på sin vest.

Mange benytter det berømte slagord fra netop 'The Mandalorian'-serien i deres opslag: 'This is the way'.