Med tilbageholdt åndedræt fulgte folk fra hele verden med, mens politiet sidste år ledte desperat efter den fireårige australske pige Cleo Smith, der var forsvundet sporløst fra det telt, hun havde ligget og sovet i sammen med sin familie på en campingplads.

Til sidst førte flere spor politiet i retning af et hus i den lille by Carnarvon – og pigen blev fundet. Nu har manden, der kidnappede hende, erkendt sig skyldig.

Det skriver BBC og The Guardian.

At manden, den 36-årige Terence Darrell Kelly, har indrømmet, kom ifølge flere australske medier som lidt af en overraskelse forud for retssagen, som der er afsat lang tid til at gennemføre.

Arkivfoto af Cleo Smith. Foto: Western Australia Police Force Vis mere Arkivfoto af Cleo Smith. Foto: Western Australia Police Force

Hele sagen tog sin begyndelse den 16. oktober sidste år.

Den nat, hvor Cleo forsvandt, havde moderen puttet hende i teltet på campingpladsen nord for Carnarvon og sikret sig, at hendes sovepose lå sikkert på madrassen, så datteren ikke ville komme til at fryse.

Omkring klokken 01.30 vågnede hun, da datteren kom ind og bad om en tår vand.

Derefter lagde pigen sig tilbage i det rum i teltet, hvor hun sov med sin lillesøster, Isla, og Ellie Smith tjekkede dem begge, før de alle lagde sig til at sove igen.

Det var sidste gang, hun så sin datter.

Da moderen vågnede omkring klokken seks, var der lynet op ind til døtrenes side i teltet – og Cleo var væk.

Først 18 dage senere lykkedes det politiet at finde den lille pige sidde alene inde i et af værelserne i huset i Carnarvon – kun få minutters gang fra, hvor hendes forældre bor.

På et efterfølgende pressemøde fortalte Cameron Blaine, der var en af de fire betjente til stede i huset, at en af hans kolleger tog pigen op i sine arme, hvorefter han stillede hende et spørgsmål:

»Jeg ønskede bare at være helt sikker. Hun lignende virkelig Cleo, men jeg ønskede at være sikker på, at det var hende. Jeg sagde: 'Hvad er dit navn?' Hun svarede ikke. Jeg spurgte igen, og hun svarede ikke,« sagde han og tilføjede:

»Jeg spurgte en tredje gang, og så kiggede hun på mig og sagde: 'Mit navn er Cleo'. Og det var det. Så vendte vi om og gik ud af huset (med hende, red.).«

Terence Darrell Kelly blev samtidig anholdt på en nærliggende gade.

Det formodes, at han handlede alene – men motivet er endnu ikke kendt.

Politiet har oplyst, at han ingen forbindelse har med Cleos familie.

Udover at være tiltalt for at have kidnappet den lille pige, er manden også tiltalt for at have slået en betjent.

Retssagen er sat til at fortsætte til marts.