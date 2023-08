Der er pludselig foretaget store udskiftninger i toppen af det kinesiske militær.

Og det sker i den vigtigste del af militæret, der har med atomvåben at gøre.

Det skriver CNN.

Wang Houbin er af den kinesiske leder, Xi Jinping, blevet udnævnt til at stå i spidsen for atomraketterne, mens Xu Xisheng skal være politisk kommissær i samme styrke.

De er nu begge general af rang.

De kinesiske statsmedier har endnu ikke meldt noget ud om skiftet, eller hvad der er blevet af de to, som tidligere sad på posten.

Den ene, Li Yuchao, nåede kun at sidde i spidsen for raketprogrammet i godt er år, før han altså nu bliver afløst.

Udskiftningerne vækker både undren og bekymring hos flere af de internationale eksperter, som CNN har talt med.

En af dem er Neil Thomas, der er ekspert i kinesisk politik ved Asia Society Policy Institute´s Center for China Analysis.

»Det er usædvanligt at erstatte både kommandanten og den politiske kommissær i samme styrke samtidigt, og det er usædvanligt, at de tidligere ledere bare er forsvundet,« siger han.

Thomas bakkes op af Yun Sun, der er direktør for Kina-afdelingen i tænketanken Stimson Center.

»Det er en meget markant udskiftning. Specielt på et tidspunkt hvor Kina forsøger at udbygge sit atomarsenal for at afskrække amerikanerne til at blande sig i situationen i Taiwan. Personaleudskiftningen og de underliggende årsager vil rejse en skepsis over for styrkens evne til at udføre missionen i Taiwan med succes,« siger han.

Ifølge Yun Sun, viser udskiftningen, at landets leder Xi Jinping, ikke har tillid til toppen i militæret.

I de seneste år har satellitbilleder vist hundredvis af raketsiloer i den kinesiske ørken, og det amerikanske forsvarsministerium forventer, at Kina vil udvide antallet af atommissiler voldsomt i de kommende år.

I en rapport forudsiges det, at Kina kan have omkring 1.500 nukleare sprænghoveder, når vi kommer frem til 2035.