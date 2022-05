De er punkteret, de er revnet eller kollapset. Hvis ikke de ligefrem er faldet af.

Dæk på de russiske, militære køretøjer har i flere tilfælde vist sig ikke at kunne holde til strabadserne i Ukraine, hvilket har efterladt mange tunge lastbiler ubehjælpeligt fanget i eksempelvis mudrede områder.

Nu er der dukket nye indikationer op, som måske kan være med til at forklare, hvorfor det er gået så galt.

Det er tyske Björn Stritzel, chefkorrespondent for udenrigs- og sikkerhedspolitik hos tyske Bild, der på Twitter har delt nogle billeder fra fronten nær Prudianka nord for Kharkiv.

Destroyed Russian BM-21 MLRS (on Zil-131?) at the Prudianka frontline. pic.twitter.com/5gIAR7ux0X — Björn Stritzel (@bjoernstritzel) May 1, 2022

Her ses en ødelagt BM-21-lastbil, der sædvanligvis bruges til affyring af såkaldte Grad-missiler. Men det er altså et lille mærke på siden af de flade dæk, som springer i øjnene.

»Dæk lavet i 'USSR',« som Björn Stritzel selv skriver på Twitter.

På billedet kan man ganske rigtigt se et 'Made in USSR'-stempel på siden af det sorte gummi – 'USSR' var den engelske forkortelse for Sovjetunionen, der som bekendt gik i opløsning i 1991. Altså for mere end 30 år siden.

Billederne er også nået frem til Trent Telenko, der med knap 125.000 følgere på Twitter og en fortid i det amerikanske Forsvarsministerium har markeret sig som lidt af en ekspert i russisk materiel i forbindelse med den igangværende krig i Ukraine.

Tires made in USSR. pic.twitter.com/yc1hynW5sI — Björn Stritzel (@bjoernstritzel) May 1, 2022

Han noterer sig også 'Made in USSR'-stemplet, men ifølge Trent Telenko er det dog alligevel ikke umiddelbart muligt at fastslå alderen på dækkene. De kan være ældre end 31 år, men sandsynligvis yngre.

På grund af Sovjetunionens meget pludselige opløsning kan det have taget tid, inden hele produktionsapparatet af eksempelvis dæk kan være blevet omstillet og opdateret ned i alle detaljer, som han anfører.

Men han noterer sig også de tydelige revner og gummiafskalning, der indikerer, at der er tale om »virkelig gamle dæk«.

»Solmørning og de øvrige mærker antyder stærkt, at Rusland lider under seriøs mangel på dæk,« som Trent Telenko skriver i en tråd om dækkene på Twitter:

En ødelagt russisk lastbil er kørt fast. Foto: ANATOLII STEPANOV Vis mere En ødelagt russisk lastbil er kørt fast. Foto: ANATOLII STEPANOV

»Nogen har rakt langt ind på et lager et sted i Rusland for at finde de her koldkrigsdæk, fordi der ikke var andre tilbage. Man putter ikke noget så potentielt farligt på et stort våbensystem, medmindre man er desperat. Og det gælder også, hvis man er russer.«

Det er ikke første gang, at elendigt, russisk materiel i Ukraine har været i fokus.

Siden invasionens begyndelse i slutningen af februar har der været talrige eksempler på kollapsede køretøjer, hvor især dæk og hjul er brudt sammen og er gået i stykker helt af sig selv.

James Rands fra efterretningsagenturet Janes har tidligere anført, at det ikke kun skyldes aldrende udstyr, men også manglende vedligeholdelse.

Russiske soldater i Mariupol. Foto: SERGEI ILNITSKY Vis mere Russiske soldater i Mariupol. Foto: SERGEI ILNITSKY

»Det ser umiddelbart ud til, at de har taget ret meget materiel ud af 'langtidsopbevaringen'. Det er ikke blevet tilset ordentlig,« har han sagt.

Og eksperten har videre tegnet et billede, der klart optegner de russiske problemer.

»Forestil dig, at du besøger nogle ældre familiemedlemmer, og at de har en gammel bil, som har stået i garagen i et par år. Du ville blive overrasket, hvis den startede i første forsøg,« har James Rands forklaret:

»Det er i bund og grund det samme, men det gælder så i endnu højere grad for militære køretøjer, fordi de er tungere og mere kompakte. De skal køres mindst en gang om måneden og samtidig have tjekket de enkelte dele som dæk eller olietryk.«