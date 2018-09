Overvægt vil fremover føre til flere kræfttilfælde end rygning blandt kvinder, advarer britiske kræftforskere.

Således vil overvægt blive den mest almindelige årsag til kræft i 2043, hvis udviklingen fortsætter ifølge British Journal of Cancer. Det skriver CNN.

Allerede i 2035 vil 23.000 britiske kvinder have overvægtsrelateret kræft - det er bare 2000 færre, end hvad rygning vil forårsage.

Rygning er - som det ser ud i dag - skyld i 12,4 pct. af kræfttilfældene, mens det ’kun’ er 7,5 pct. af tilfældene, der skyldes overvægt.

Når det kun er blandt kvinder, at overvægt vil overhale rygning, skyldes det, ar flere mænd end kvinder i dag er rygere. Der vil derfor formentlig gå længere tid, før samme tendens gør sig gældende blandt mændene.

»Overvægt er en kæmpe trussel mod folkesundheden, og det vil kun blive værre, hvis der ikke bliver gjort en forebyggende indsats,« siger den engelske kræftforsker Linda Bauld, der dog samtidig understreger, at faldet i antallet af rygere er positivt.

Herhjemme er overvægt også et stigende problem. På bare syv år er antallet af overvægtige steget fra 46,8 pct. i 2010 til 51,0 pct. i 2017.

En fremskrivning fra Kræftens Bekæmpelse viser, at tallet vil stige til 70 pct. i 2045. Lykkes det at vende den udvikling, så ingen danskere er overvægtige, kan næsten 50.000 kræfttilfælde forebygges over de næste 30 år, viser en beregning fra Kræftens Bekæmpelse og Nordisk Cancer Union.

A boy poses with a chicken burger at a fast food outlet in Taipei January 29, 2010.

Er man svært overvægtig, har man 1,5 gang større risiko for at udvikle nogle kræftformer i forhold til en normalvægtig.

Rygning er dog stadig den altoverskyggende trussel mod vores sundhed. Som ryger har man således 20 gange større risiko for at få lungekræft i forhold til en ikke-ryger.

Cirka 13.000 mennesker dør om året pga. rygning, mens 500 dør som følge af overvægt.

»Er man både overvægtig og ryger, skal man prioritere først at stoppe med at ryge frem for at tabe sig,« har Morten Grønbæk, professor ved Vidensråd for Forebyggelse, tidligere sagt til BT.