Det er et problem, de fleste kender til her i julen. Hvordan ser den perfekte gave til ens kære ud?

Det har Richard May fra San Fransisco et noget alternativt bud på.

Han har nemlig købt en helt særlig designerkjole til sin kone Mary Ren fra firmaet The Fabricant.

Det særlige ved den er, at den rent faktisk ikke eksisterer. Til gengæld koster den 7.500 dollar, svarende til knap 51.000 danske kroner.

Det skriver BBC.

Hvis det ikke lyder som et kup i dine ører, så følg med her.

Richard Ma forklarer nemlig årsagen til købet af kjolen, som kan benyttes til konens sociale medier, hvor hun kan lægge billeder op med sig selv, hvor hun er photoshoppet ind i kjolen, og deraf har konceptet navnet ‘digital mode’.

»Om 10 år vil alle bærer digital mode. Det er selvfølgelig meget dyrt, men det er også en investering,« lyder forklaringen fra Richard Ma.

Man skal faktisk ikke bevæge sig særligt langt væk fra Danmark for at finde et firma, der tilbyder digital mode. I Billingstad i Norge ligger kontoret for mærket Carlings, der producerer digital mode.

BBC skriver, at Carlings oktober sidste år lancerede en digital kollektion, hvor tøjet kostede ca. 75 kroner stykket. Det blev udsolgt på en måned.

»Det lyder dumt, når man siger, at vi har udsolgt, fordi det jo teoretisk set er umuligt, når du har en digital kollektion, hvor du kan lave så mange stykker tøj, du ønsker,« siger Ronny Mikalsen, der er direktør i firmaet og fortsætter:

»Men vi valgte at sætte et loft på antallet af vores designs for at gøre dem mere specielle.«