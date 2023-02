Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En af de tre mænd, som for lidt over to uger siden blev reddet på havet, er nu blevet anholdt. Sigtet for narkotikasmugleri.

Den 36-årige mand blev pågrebet i Darwin, Australien, og han skal for en dommer torsdag.

De tre mænd blev fundet, mens de klamrede sig til en køleboks ud for delstaten Western Australia den 1. februar.

Ifølge politiet sagde de, at de var ude at fiske, da deres båd gik ned. Det skriver BBC.

Baller med kokain flyder i Stillehavet. Foto: New Zealands Flåde Vis mere Baller med kokain flyder i Stillehavet. Foto: New Zealands Flåde

Men myndighederne fandt senere 365 kilo kokain to steder i havet. Det gav dem incitamentet til at jage de tre mænd.

De er nemlig mistænkt for at være involveret i en international sending narkotika.

Den anholdte mand, Aristides Avlontis, kan se frem til en tiltale for at importere narkotika, siger politiet.

De leder stadig efter den 49-årige Mate Stipinovich og den 45-årige Karl Whitburn. En af de to ejede den sunkne båd – og begge er tilsyneladende stadig i Western Australia.

De tre mænd fik først masser af ros, da de blev reddet nær Eclipse-øen, 17 kilometer syd for Albany. Der blev udsendt en pressemeddelelse, der sagde »at det er vigtigt at bære en redningsvest og have et nødblus«.

Men politiet var ikke længe om at opdage, at ikke alt var, som det så ud til.

Seks dage efter mændene blev reddet, opdagede de en plastikpakke med kokain på en strand 54 kilometer vest for Albany.

Den næste dag fandt man i den næsten sunkne båd yderligere otte pakker med 40 kilo kokain i hver pakke.

Politiet mener, at narkotikaen blev samlet op af båden og skulle sejles i land.