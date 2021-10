»Vi er stadig fanget i den 13. november.«

Sådan siger franske Edith ifølge AP om den skæbnesvangre aften i 2015, hvor flere steder i Paris blev udsat for et koordineret terrorangreb udført af IS.

130 mennesker mistede livet i hovedstaden, og værst gik det på spillestedet Bataclan, hvor 90 koncertgængere døde.

Edith overlevede massakren, og sammen med andre overlevende har hun de sidste to uger fortalt sin historie i retssagen mod de 14 mænd, der sidder på anklagebænken.

Den aften for snart seks år siden spillede den amerikanske rockgruppe Eagles of Death Metal på Bataclan.

Spillestedet var udsolgt og proppet med glade gæster, som dansede og sang sig igennem første set.

Men klokken 21.47 lokal tid ændrede den festlige aften sig til et blodigt mareridt, da skyderi brød ud ved indgangen.

Tre terrorister skød og dræbte gæster på en fortovscafé foran koncerthallen og trængte derefter ind på Bataclan til de godt 1.500 gæster og bandet, som var godt i gang med anden del af koncerten.

Hele verden var i sorg, efter det voldsomme terrorangreb ramte den franske hovedstad. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN

Bandet og mange koncertgængere flygtede eller forsøgte at gøre det, mens terroristerne skød. Edith gemte sig på balkonen bag et sæde, hvor hun forsøgte at trække vejret så lydløst som muligt.

Det voldsomme skyderi stod på, indtil magasinerne var tømte, og terroristerne måtte lade.

»En af gangen begynder det igen. En gråd. Et skud. En telefon, der ringer. Et skud. Nogen, der tigger. Et skud. Der er ingen vej ud,« fortalte Edith til dommeren.

Nede på gulvet lå Pierre-Sylvain og hans kæreste. Begge var ramt af skud.

Da terroristerne endelig gik ovenpå, begyndte han at ryste dem, der lå omkring ham. Ingen bevægede sig.

Han løftede sin blødende kæreste og blev mødt af et forfærdeligt syn.

»Der var kroppe over alt, og du kunne ikke skille de levende fra de døde. Jeg var i en koncertsal, men det, der var foran mig, var en massegrav.«

Pierre-Sylvain bar sig selv og sin kæreste i sikkerhed, før han opdagede, at han var blevet skudt i ansigtet. Kuglen var gået igennem lige under hans øje. Hans kæreste var også blevet ramt i hovedet.

Begge overlevede angrebet.

Klokken 23.30 lokal tid blev Edith og flere andre evakueret en eliteenhed fra politiet. Politimanden sagde, at de ikke skulle kigge på jorden, men Edith blev nødt til at kigge.

»Mængden af alle de kroppe, der for to timer siden dansede. Det er smalt, og vi forsøger at træde udenom dem, men vi kan ikke altid … alle dem, der så det, vil forstå.«

Politiet har på dette tidspunkt dræbt den ene af terroristerne, men ovenpå fortsætter dramaet.

Her har de to resterende terrorister taget 11 personer som gidsler, mens de forhandler med politiet udenfor Bataclan via en af gidslernes mobiltelefon.

Klokken 00.18 udfører den særlige politienhed en redningsaktion. Begge terrorister dør. Alle 11 gidsler overlever.

Arrene sidder stadig på gæsterne. Både fysisk og psykisk.

Edith, der kun er en skal af den kvinde, hun var før angrebet, og som næsten føler hendes vidneudsagn er illegitimt, fordi hun gik fra Bataclan i live og uden fysiske men.

Tegning fra retten af Salah Abdeslam (til højre), som er hovedmistænkt i terrorangrebet 13. november. Foto: BENOIT PEYRUCQ

Pierre-Sylvain, hvis ansigt foreviget vil være mærket af den kugle, terroristerne ramte ham med.

»Dette giver ofrene mulighed for at tale,« siger han om retssagen.

»Det kan lette byrden for os alle. Mange ser dette som afslutningen. Jeg ser det som begyndelsen.«

De ni terrorister, som udførte angrebene 13. november, døde samme aften eller i de følgende dage.

En enkelt, som var en del af IS-cellen, blev anholdt, da hans bombebælte ikke udløste.

De andre, der sidder anklaget, er sigtet for at have hjulpet med transport og logistik.