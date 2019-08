Hvis de to teenagere, der er mistænkt for tre drab, har formået at gemme sig i det skovområde, hvor politiet har ledt efter dem den sidste uges tid, ser det sort ud for dem.

Det mener Dave Arama, som er en af Canadas ledende overlevelseseksperter i hvert fald.

Han kender nemlig til området omkring byen Gillam i Manitoba, som er præget af tætte buskadser og sumpområder, og hvor det mistænkes, at 18-årige Bryer Schmegelsky og 19-årige Kam McLeod har gemt sig den seneste uge.

Ifølge Dave Arama vil duoen være død eller tæt på det, hvis det ikke er lykkedes dem at finde ly et sted, hvilket Arama tvivler på, da politiet så højst sandsynligt ville have fundet dem i forbindelse med eftersøgningen.

To canadiske teenagere er mistænkt for tre mord i Canada.

Og det er ikke så meget bjørne eller ulve, de to teenagere skal være bange for, fortæller overlevelseseksperten ifølge News.com.au. Det er er insekterne.

»De æder dig levende, og de stopper ikke med at bide, før du lukker øjnene, og du ikke kan se mere,« siger han og fortsætter:

»Du kan få så mange bid, at du udvikler anafylaksi (allergi), og at det udløser en livstruende reaktion.«

De to teenagere er mistænkt for at have dræbt en professor samt et ungt kærestepar, som alle tre blev fundet døde på en sparsomt trafikeret motorvej i den nordlige del af British Columbia for cirka to uger siden.

Kæresteparret Lucas Fowler og Chynna Deese var på deres drømmerejse, da de blev myrdet på koldblodig vis.

Politiet og militæret foretog mandag en omfattende aktion i området i Manitoba i Canada, da de havde modtaget et tip om, at de to mistænkte gemte sig i området. Det lykkedes dog ikke politiet at finde dem.

Hvis de rent faktisk gemmer sig i skoven, og det er lykkedes dem at overleve indtil nu, er det blot et spørgsmål om tid, før de må give op, vurderer overlevelsesekspert Dave Arama.

»Hvis de drikker vandet, som højst sandsynligt er fyldt med parasitter, vil de blive ekstremt syge,« siger han til det australske medie og fortsætter:

»Lad mig være ærlig. Jeg har 40 års erfaring, og hvis du smed mig derud uden kniv, stål eller flint til at starte et bål, så ville jeg hellere dø. Det her er ikke en Crocodile Dundee-film. Det er virkeligt.«

Kam McLeod og Bryer Schmegelsky er mistænkt for at stå bag tre mord i Canada.

Onsdag kom det frem, at teenagerne kunne være blevet fanget i sidste uge.

De canadiske myndigheder har nemlig indrømmet, at de her stoppede de to formodede gerningsmænd ved et kontrolpunkt i Manitoba.

Da kontrolpunktet er sat op for at kontrollere alkohol, der er ulovligt i området, og da teenagerne ikke var i besiddelse af dette, blev de dog ikke tjekket yderligere.

En af betjentene, der i uvished lod de tredobbelte drabsmistænkte gå fri, er Albert Saunders.

Bryer Schmegelsky på overvågningsbilleder fra en butik i Saskatchewan.

Han fortæller til australske medier, at duoen i første omgang kørte gennem kontrolpunktet, og at han derfor måtte bede dem om at stoppe bilen.

Det er tidligere blevet berettet, at de to teenagere var i besiddelse af campingsudstyr og dertilhørende, men det afviser Albert Saunders.

»Jeg så intet campingudstyr, ingen kort, ingen våben og ingen stoffer eller alkohol.«

Det var først dagen efter, at Bryer Schmegelsky og Kam McLeod blev efterlyst landet over, og at Albert Saunders dermed blev klar over, hvem han havde ladet slippe igennem.



»Det er skørt. Det kan være, der var sket os noget, hvis vi havde fortsat med at gennemsøge deres bil. Næste skridt ville have været, at jeg skulle bede dem om at træde ud af køretøjet, men jeg lod dem køre. Måske situationen i så fald havde endt anderledes. Jeg ved det ikke.«