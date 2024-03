Billederne fra Crocus City Hall-koncertsalen er grusomme. En gruppe bevæbnede mænd, som udførte deciderede likvideringer af personer, der var ude en fredag aften i en forstad til Moskva.

Mindst 133 er meldt dræbt. Og de overlevende har voldsomme beretninger om, hvordan de slap med livet i behold.

En af dem er en kvinde, som det russiske nyhedsbureau RT – et statsstyret medie – har talt med.

Kvinden ligger i det, der ligner en hospitalsseng. Hendes ene side af ansigtet er hævet op. Hun har et blåt øje.

Mens hun bliver filmet, fortæller hun med en rolig stemme, hvad hun få timer inden havde været igennem.

En uhyggelig fortælling om, hvordan hun kun med nød og næppe overlevede angrebet, der har rystet Rusland.

»De (terroristerne, red.) stod ved udgangen. Vi var ikke på vej derhen, men de så os,« fortæller kvinden, som med en gruppe af folk forsøgte at flygte fra koncertstedet, da det gik op for dem, hvad der var ved at ske fredag aften.

Men de nåede ikke ud.

»En af dem (terroristerne, red.) løb tilbage indenfor og begyndte at skyde på folk. Jeg faldt ned på gulvet og lod som om, jeg var ramt. En kvinde ved siden af mig blev formentlig dræbt,« fortæller kvinden.

Den overlevende kvinde var en af de heldige.

Mindst 133 personer er blandt de omkomne efter angrebet, der blev indledt fredag aften i Crocus City Hall.

Her gik en mindre gruppe bevæbnede terrorister ind i bygningen klokken lidt i 20.00, lokal tid.

Et screendump fra en video af terroristerne i Crocus City Hall fredag aften.

Få minutter senere ankom de til selve koncertsalen i den store bygning i udkanten af Moskva. Undervejs skød de på alle, de mødte, lyder efterretninger.

Mens likvideringerne fandt sted, blev der også sat ild til bygningen, så man fra stor afstand kunne se, at noget var ved at ske.

Ikke længe efter, terroristerne var ankommet, forlod de stedet igen. Det bliver nemlig anslået, at de allerede forlod Crocus City Hall omkring 20.15, lokal tid.

Herefter blev en storstilet menneskejagt igangsat. Og flere af de formodede gerningsmænd blev senere pågrebet i den vestlige del af Rusland, forlyder det.

For kvinden, der overlevede angrebet ved at spille død, var det nogle voldsomme minutter, der gik, mens dramaet udspillede sig omkring hende.

»Ilden begyndte at brede sig og blev større, og de (terroristerne, red.) lukkede døren, men jeg tror, at de ikke kunne finde ud af at låse den,« fortæller kvinden, hvis navn ikke er blevet frigivet.

»Jeg lå ved siden af døren og trak vejret. Efter noget tid – måske tre eller fire minutter – kravlede jeg ud. Jeg så mig omkring, og der var røg over alt. Jeg kravlede til udgangen, og der kunne jeg se, at der ikke var flere, og så kom jeg ud,« fortæller hun i sin historie, der også er blevet gengivet af blandt andet den britiske avis The Guardian.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, ser ud til at give Ukraine skylden for angrebet. I hvert fald mener præsidenten, at terroristerne var kommet ind i Rusland fra nabolandet, som man er i krig med. Det sagde han i en tale lørdag.

Det er dog ikke en forklaring, der bliver købt ret mange andre steder.

Et af de efterladte våben fra terrorangrebet.

Fra amerikansk side har både vicepræsident Kamala Harris og talspersonen for national sikkerhed sagt, at den lokale Islamisk Stat-afdeling i Afghanistan, ISIS-K, står bag.

Og på sociale medier har selvsamme gruppe taget ansvaret for angrebet. Gruppen har sågar delt videoer fra terroristernes kropskameraer.

Og den danske Rusland-ekspert Flemming Splidsboel fra DIIS køber heller ikke den russiske forklaring.

»Jeg tror, de har holdt et krisemøde efter angrebet og vurderet, hvordan de får Ukraine fedtet ind i angrebet. Men de slipper ikke afsted med det. De kommer ikke til at overbevise nogen i Vesten om, at der er en sammenhæng.«

»Vi kan generelt ikke stole på noget, som de russiske myndigheder deler,« sagde Flemming Splidsboel til B.T. lørdag.