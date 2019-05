Syv personer blev reddet, da to både kolliderede på Donau-floden onsdag. 21 savnes stadig to dage efter.

Den turistbåd, der onsdag kolliderede med et krydstogtskib på Donau-floden i Budapest, var næsten færdig med sin tur, da ulykken indtraf.

Det er bekræftet, at syv personer er døde. Yderligere 21 personer er fortsat savnet. Men syv personer slap fra episoden med livet i behold.

En af de overlevende bærer efternavnet Jeong og har talt med det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

- Folk sprang ud i floden i mørket og råbte på hjælp, mens de trådte vande. Men jeg kunne ikke gøre noget for dem, siger Jeong, mens hun græder.

Overlevende beretter om kaotiske tilstande, hvor de næsten ikke nåede at gribe fat i redningsbåde omkring dem.

- Jeg så det store krydstogtskib komme nærmere, men jeg havde aldrig forestillet mig, at det ville ramme vores båd, siger Jeong, der er 31 år.

Alle om bord på turistbåden var sydkoreanske turister med undtagelse af to ungarske besætningsmedlemmer. De to ungarere - kaptajnen og en assistent - menes at være blandt de savnede.

Jeong beretter, at hun selv og andre, der befandt sig på dækket, da bådene ramte hinanden, blev kastet i vandet. Ifølge politiet tog det kun syv sekunder, før båden kuldsejlede og sank.

Hun fortæller, hvordan hun fik øje på en redningsbåd og formåede at få fat i den. Derefter kastede hun et reb til en anden person, Yoon, der var tæt på.

- Vores båd blev vendt rundt og begyndte med det samme at synke, siger den 32-årige Yoon.

- Alle dem på dækket faldt i vandet, og jeg tror, at dem, der befandt sig i kahytten, formentlig ikke kunne komme ud hurtigt.

Yoon fortæller, at redningsarbejderne på stedet udelukkende kunne få fat i dem, der var i redningsbådene eller holdte fast i dem.

En tredje overlever, Ahn på 60 år, har fortalt, at et besætningsmedlem fra en anden turistbåd, der sejlede i nærheden, rakte ham end hånd i vandet.

Men Ahn mistede grebet og blev kastet tilbage i vandet og drev med strømmen, til han fik fat i et flydende plastikobjekt.

Myndighederne i Ungarn er i færd med at efterforske episoden som en kriminel handling. Kaptajnen for krydstogtskibet er i politiets varetægt.

/ritzau/AP